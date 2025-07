Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni dal 21 al 25 luglio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Ritorno a Las Sabinas da lunedì 21 a venerdì 25 luglio 2025

I sospetti di Tano influenzano negativamente il suo matrimonio con Gracia, mentre lei e Miguel devono affrontare le conseguenze di quanto accaduto tra loro prima delle nozze. Nel frattempo, Lucas e Lucía trovano un modo per superare l’ostacolo che li separa. Intanto, la notizia della gravidanza di Esther si diffonde, e a El Acebuche, Tomás deve fare i conti con i sentimenti che prova per lei. Paca, nel frattempo, scopre un segreto cruciale che riguarda sua figlia.

Preoccupata per Tano, Gracia litiga con Miguel e, come gesto d’amore verso il marito, prende una decisione significativa per il loro futuro. Esther, con il sostegno di Paca, decide di proseguire con le sue bugie. Nel frattempo, il ritrovamento del corpo di una senzatetto inquieta Paloma, che indaga sulla sua identità temendo possa trattarsi di María. Manuela torna al lavoro e ritrova Daniel, mentre Wilson convince Emilio a riconsiderare i propri sentimenti.

Laura fatica a ricordare gli ultimi momenti passati con Paca prima dell’incidente, spingendo la ricca possidente a mettere in dubbio la memoria della donna. Miguel esprime il desiderio di riconoscere Lucas come figlio biologico, ma non ottiene la risposta sperata. Intanto, Emilio gestisce male la sua relazione con Silvia, mentre María fa ritorno a Las Sabinas per giustificare le sue azioni.

Gracia e Tano comunicano alle famiglie la decisione di trasferirsi da Manterana a Madrid. Esther, sempre più oppressa dalle menzogne sulla gravidanza, non riceve l’appoggio che sperava quando propone a Miguel di tornare a El Acebuche. Il detective assunto da Tomás rivela importanti dettagli su Laura, aggiungendo nuovi elementi alla trama.

Paloma implora Gracia di rimanere ancora un po’ a Manterana, alterando i piani della coppia. Tano confessa di aver perso il controllo dopo aver scoperto che Miguel e Gracia si erano visti due giorni prima delle nozze. L’evento porta i fratelli Larrea a confrontarsi con un doloroso ricordo del passato. Nel frattempo, Paca mette Laura alla prova senza alcuna pietà, mentre il mondo di Esther crolla quando comprende di non essere una priorità per Miguel.

I sospetti di Paloma su Laura la conducono a prendere una decisione che sconvolge i piani della madre, lasciandola sbigottita. Paca aiuta Esther a perfezionare il suo stratagemma, ottenendo finalmente risultati attesi da tempo. Intanto, Tomás scopre la verità sul segreto di Laura e lo riferisce a Paca. La madre delle sorelle si trova in una situazione complicata, ma nessuno sa dell’esistenza di un misterioso complice.

Laura e Daniel mirano a mettere le mani sulla tenuta di Las Sabinas. Lei si trasferisce a El Acebuche, ma Paloma cerca di comprendere la reale motivazione dietro questa scelta.

Gracia prende provvedimenti contro Lucas e informa Miguel sulla situazione dei loro figli; lui tenta di riportare calma e razionalità tra loro. Esther vorrebbe trascorrere più tempo con Miguel nella speranza di concepire un figlio, ma lui fatica a sopportare la vita a El Acebuche.

La relazione tra Lucas e Lucía termina dolorosamente, ma la loro sofferenza conduce incredibilmente Gracia e Miguel a riavvicinarsi. Tano, però, continua a non accettare ciò che è successo. Intanto, con la proposta avanzata da Laura, Paca decide di giocarsi finalmente il tutto per tutto.

I Molina iniziano a nutrire dubbi significativi su Laura, mentre Tano si aggrappa a un segreto del suo passato rimasto celato per anni alla sua famiglia. Per Esther arriva il momento di porre fine alle sue manipolazioni, portando tutti verso una svolta decisiva… Seguici su Instagram.