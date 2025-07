Sinan di Forbidden fruit torna alla carica con Ender ma… | Anticipazioni

Mai pensare di essere un passo avanti rispetto all’astuta Ender Çelebi (Şevval Sam). È questo il grosso errore che farà il dottor Sinan (Kıvanç Kasabalı) nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit. L’uomo cadrà infatti in una grossa trappola, organizzata ai suoi danni dall’ex moglie di Halit Argun (Talat Bulut)…

Forbidden Fruit, news: Sinan e il matrimonio con Zehra

Le prime avvisaglie di questa storyline si avranno quando Sinan non farà fatica a sedurre Zehra (Şafak Pekdemir) con il fine di vendicarsi di Halit, colpevole di avergli tolto tutto dopo aver scoperto la sua liaison extraconiugale con Ender. Utilizzando tutto il suo charme, Sinan riuscirà a farsi sposare da Zehra innescando la reazione di Halit, che andrà su tutte le furie appena capirà che la figlia maggiore si è sposata senza il suo consenso.

Cacciata bruscamente di casa dal padre, Zehra continuerà a non capire pienamente l’origine dell’astio di Halit nei confronti di Sinan. Questo almeno finché Ender, con la complicità di un medico, non le farà credere che Halit si sia convinto, a causa di un inganno orchestrato dalla nuova moglie Yıldız Yılmaz (Eda Ece), che lei avesse una relazione con Sinan.

Forbidden Fruit, spoiler: Sinan torna alla carica con Ender

A quel punto, seguendo alla lettera quanto pattuito con Ender, Sinan si presenterà nell’ufficio di Halit e gli dirà che tra lui e l’ex moglie non è mai successo nulla, specificando che ogni volta che l’ha incontrata in gran segreto era soltanto per ricevere delle dritte su come conquistare Zehra. Menzogne su menzogne che, almeno inizialmente, sembreranno produrre i risultati sperati da Ender, visto che Halit si ammorbidirà nei confronti dei nuovi coniugi e darà a Zehra e Sinan il permesso di partecipare ad alcune cene di famiglia.

Tuttavia, nel giro di poco tempo, Ender dovrà fare i conti con l’ennesimo imprevisto: possiamo infatti anticiparvi che Sinan tornerà alla carica con Ender e, dopo aver chiarito che la ama ancora, sembrerà disposto ad abbandonare persino Zehra per rifarsi una vita all’estero al suo fianco. In un primo momento, Ender esprimerà dei dubbi sulla proposta, soprattutto perché non vuole separarsi dal figlio sedicenne Erim (İlber Uygar Kaboğlu); tuttavia, poi sembrerà accettare la richiesta di Sinan, anche se, come prevedibile, l’inganno sarà in agguato…

Forbidden Fruit, trame: Ender inganna Sinan e…

Nel giorno prefissato dalla partenza, nel quale il medico non esiterà a prelevare dal conto in comune con Zehra tutti i soldi ricavati con la loro clinica estetica appena aperta, Ender si metterà in contatto telefonico con la figliastra e le dirà che Sinan si sta recando in aeroporto per fuggire con una misteriosa amante.

Appena arriverà sul posto, Zehra non potrà dunque altro che constatare che Sinan era davvero in procinto di partire, anche se ovviamente ignorerà che la sua amante fosse proprio Ender. Una mossa attraverso la quale la Çelebi metterà di fatto la parola fine al matrimonio tra Sinan e Zehra, dato che la Argun comunicherà al marito che tra loro è finita e non vuole più avere niente a che fare con lui.

Macchinazione vera e propria con cui Ender spererà di liberarsi anche di Sinan, un vero e proprio pericolo nel piano che vorrà portare avanti per riconquistare Halit e le sue ricchezze. Ma davvero tutto filerà liscio oppure Ender subirà altri nuovi intoppi?