Un posto al sole, anticipazioni dal 14 al 18 luglio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 14 a venerdì 18 luglio 2025

Mentre si prepara per la trasmissione radiofonica dedicata al caporalato, su Michele incombe una notizia destinata a sconvolgerlo. Il piccolo Antonio, segnato dall’assenza del padre, respinge con nervosismo i tentativi dei familiari di confortarlo, ma grazie a Viola una telefonata inaspettata riuscirà a risollevargli il morale.

Convinto che dietro l’incidente si nasconda Gagliotti, Michele è deciso a smascherarlo. Marina e Roberto intravedono finalmente la possibilità di liberarsi del nuovo amministratore delegato dei cantieri, mentre Gennaro, dopo il duro confronto con Okoro, si rende conto di essere finito in un vicolo cieco. Intanto, Luca avverte tutto il peso dei sacrifici che chi gli sta accanto compie per proteggerlo, mentre Giulia cerca una soluzione per permettergli di continuare a vivere con lei.

Le condizioni di Agata restano gravissime e Michele, persuaso che Gennaro sia coinvolto nell’incidente, non si arrende ed è deciso a far emergere la verità. Giulia, sempre più preoccupata, decide di installare una telecamera di sorveglianza per controllare le uscite di Luca in sua assenza. Sebbene lui sembri accettare la cosa, appare evidente che la malattia stia progredendo senza tregua.

Viola, scossa dalla scelta di Eugenio di farsi operare a Milano, valuta una soluzione inattesa, segno del legame profondo che ancora la unisce al suo ex compagno. Intanto, Roberto, Marina ed Elena cercano di contenere la furia di Gennaro scatenata dalla messa in onda del programma di Michele. La telecamera posizionata alla Terrazza restituisce a Giulia un minimo di serenità.

Michele si mette sulle tracce di un indizio che possa aiutarlo a far luce sulla scomparsa di Assane. Ferri, oltre ai contrasti con Gagliotti, si trova a gestire anche una querela mossa da Alberto. Elena, nel frattempo, lancia un toccante appello a Filippo affinché non abbandoni il padre in questo momento difficile. Viola, dopo aver scelto di accompagnare Eugenio a Milano, si prepara a dare la notizia a Damiano… Seguici su Instagram.