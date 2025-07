Un posto al sole, anticipazioni dal 4 all’8 agosto 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 4 a venerdì 8 agosto 2025

Sempre più provato dal dolore, Gianluca continua a vagare per la città finché qualcuno non lo riconosce: perché si sta nascondendo? E chi lo ha ridotto in quelle condizioni? Intanto, Mariella accetta una proposta estiva da parte di Guido, ma sarà grazie a Serena che si renderà conto di aver preso una decisione troppo in fretta. Raffaele, invece, è sempre più turbato dal comportamento enigmatico del cognato.

Rosa accoglie con gioia l’arrivo di Clara a Napoli. Rossella dovrà affrontare una situazione delicata: gestire la presenza di Gianluca in città senza poterne parlare con Luca. Tuttavia, il destino potrebbe giocare a suo favore. Antonio non prenderà bene i cambiamenti nei piani per le vacanze, ma l’inventiva di Raffaele e il calore della famiglia riusciranno a risollevarlo.

Ferri fatica a contenere l’atteggiamento autoritario e arrogante di Gennaro ai Cantieri, mentre Marina spera di trovare un’alleata fidata in Antonietta. Dopo aver detto una bugia che scuote Luca, Gianluca confessa finalmente di trovarsi a Napoli. Preoccupata che Micaela resti sola durante le vacanze, Serena le propone di andare a Maratea, ma come sempre la sorella saprà stupirla.

Viola è pronta ad accompagnare Eugenio a Milano. Rosa si appresta a partire con Pino, mentre Damiano, ancora ferito dalla situazione, compirà un gesto impulsivo e rischioso nei confronti della sua ex. Una volta giunto a Napoli in condizioni di salute precarie, Gianluca racconterà a Giulia e Luca ciò che ha vissuto. Marina, intanto, mostra ad Antonietta le prove fotografiche del tradimento di Gennaro per convincerla a schierarsi dalla sua parte.

Gennaro continua a flirtare con Maddalena, ma sembra che Marina sia riuscita a conquistare la fiducia di Antonietta. Nonostante voglia tenerlo lontano, Gianluca soffre ancora per l'assenza di Alberto nella sua vita. Rosa è pronta a partire con Pino, ma il bacio con Damiano continua a turbarla. Anche Silvia e Michele si preparano alle vacanze, ma il giornalista non riesce a liberarsi dal senso di colpa nei confronti di Agata…