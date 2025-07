Un posto al sole: Michele riceverà una terribile notizia… | Anticipazioni

A Un posto al sole, il ruolo di Agata Rolando (Maria Cristina Mastrangeli) sembrava inizialmente confinato alla vicenda del ferimento di Michele Saviani (Alberto Rossi) ad opera di Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris), ma ormai è chiaro che non è così. La “medium”, infatti, con il passare dei mesi si sta trovando coinvolta in molte altre storyline, in primis quella della sparizione di Assane, ma presto la sua stretta collaborazione con Michele potrebbe costarle cara…

Occhio dunque a ciò che succederà nelle prossime puntate della soap partenopea di Rai 3: tra non troppi episodi, Saviani riceverà la drammatica notizia di un incidente, cosa che non farà altro che rinforzare le sue teorie…

Quello che si evince al momento è che Agata sarà in pessime condizioni di salute (era lei il bersaglio?) e che Michele si convincerà che anche in questo caso la colpa sia di Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo), dunque ricomincerà a indagare in cerca di indizi sul losco imprenditore.

Ma non solo: la messa in onda di un programma radiofonico di Michele sul caporalato provocherà una reazione infuriata di Gennaro. Il cerchio si stringe? Quel che è certo è che a un certo punto si arriverà ad un momento di altissima tensione, di cui per ora non possiamo dirvi più di tanto ma che lascerà il segno. Eccome se lo lascerà…