Un posto al sole: Michele sogna Agata. Cosa gli dirà? | Anticipazioni

Proprio di recente, noi di TvSoap.it abbiamo intervistato Maria Cristina Mastrangeli, che da qualche tempo interpreta Agata Rolando a Un posto al sole. L’attrice, in riferimento alle attuali indagini che lei e Michele (Alberto Rossi) stanno portando avanti sulla scomparsa di Assane, ci ha fatto capire che l’aiuto che lei potrà dare a Saviani sarà “tutt’altro che convenzionale“.

La frase è un po’ criptica, ma si spiega alla luce di quello che sta per succedere nella soap partenopea di Rai 3: Agata avrà presto uno strano incidente , che Michele imputerà a Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) e che farà finire la donna tra la vita e la morte, tanto da metterla nell’impossibilità di dare ancora una mano al giornalista. Tranne che… in un modo!

Anticipazioni Upas: Agata rivela a Michele il posto in cui è sepolto Assane

Occhio, perché Michele inizierà a sognare Agata e sarà quello il momento in cui avverrà l’ausilio “non convenzionale”: proprio in sogno, infatti, Agata indicherà un luogo a Saviani e si tratterà del posto in cui il povero Assane dovrebbe trovarsi sepolto.

Ormai la granitica razionalità di Michele si è sciolta come neve al sole e l’uomo darà subito credito al sogno, quindi cercherà di trovare un modo affinché la polizia ricerchi Assane nel luogo indicato da Agata in modo onirico. E lui stesso si sottoporrà a un gigantesco azzardo pur di verificare l’informazione…

Trame Un posto al sole: Saviani sempre più staccato dalla realtà

Ma alla fine la “soffiata” avuta in sogno si dimostrerà giusta? Lo saprà (e lo sapremo noi tutti) in tempi brevi, perché Damiano (Luigi Miele) gli darà ascolto e farà sì che il posto nominato dalla Rolando venga scandagliato. Ma intanto, Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Silvia (Luisa Amatucci) saranno sempre più stranite riguardo al cambiamento dimostrato dal loro congiunto, che oramai appare quanto mai staccato dalla realtà… Seguici su Instagram.