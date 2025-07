Un posto al sole: Viola vuole prendersi cura di Eugenio, ma come dirlo a Damiano? | Anticipazioni

Come preannunciato, in questi giorni a Un posto al sole abbiamo assistito ai primi malori di Eugenio Nicotera (Paolo Romano), di cui finora si è resa pienamente conto solo Ornella (Marina Giulia Cavalli). Ma non sarà così ancora per molto…

Eh sì: le condizioni di Eugenio stanno per peggiorare ulteriormente e ciò accadrà proprio mentre Viola (Ilenia Lazzarin) e Damiano (Luigi Miele) staranno progettando le loro vacanze insieme. I problemi di salute del magistrato irromperanno dunque nella vita della Bruni, la quale entrerà a quel punto in uno stato di forte ansia dimostrando quanto ci tenga ancora tanto al suo ex (anche se il rapporto è cambiato).

Non solo: la nostra Viola finirà per sentirsi molto in colpa quando – alla fine dei controlli – sarà chiaro che Eugenio ha urgentemente bisogno di un intervento di by pass.

Come proseguirà la faccenda? Vi anticipiamo che, mentre il piccolo Antonio (Eduardo Scafora) inizierà ad avvertire sempre di più la mancanza del padre, Eugenio deciderà di operarsi a Milano e, a sorpresa, Viola preferirà stargli vicino nel modo più totale: intende accompagnarlo in Lombardia.

Insomma, Viola ed Eugenio a loro modo si vogliono ancora molto bene, ma ora lei dovrà parlare a Damiano della sua scelta di seguire Nicotera e di occuparsi di lui. Come la prenderà il poliziotto? Seguici su Instagram.