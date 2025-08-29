Anticipazioni Forbidden fruit: Alihan sposa Ender, ma com’è possibile?

Un matrimonio imprevisto agiterà gli eventi di Forbidden Fruit. Alihan Taşdemir (Onur Tuna) accetterà infatti di sposare Ender Çelebi (Şevval Sam) per dare inizio alla sua vendetta contro Halit Argun (Talat Bulut), il suo nuovo nemico. Un colpo di testa che darà il via a diverse reazioni, a partire da quella di Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci), la fidanzata di Alihan…

Forbidden Fruit, news: Ender chiede a Alihan di sposarla; ecco perché

Come vi abbiamo anticipato in precedenza, Alihan si deciderà a muovere guerra contro Halit nel momento in cui capirà che è stato l’amante della defunta madre e, dunque, il motivo della fine del matrimonio dei suoi genitori. Deciso a fare in modo di far crollare il grande impero dell’Argun Senior, con l’aiuto del fidato Hakan Kurtuluş (Ahmet Kayakesen), il Tasdemir invierà dunque a Ender un pacco anonimo che conterrà foto e materiale scottante su Yıldız Yılmaz (Eda Ece).

Ender non farà fatica a capire che c’è Alihan dietro quello strano regalo e, anche se non comprenderà per quale ragione ce l’abbia così tanto con Halit, lo stupirà con una controproposta: gli chiederà di diventare suo marito in cambio delle quote azionarie dell’azienda di Argun che possiede. Un patto che Alihan non si lascerà sfuggire, visto che con le azioni di Ender, unite alle sue e a quelle della sorella Zerrin (Nilgün Türksever), diventerebbe il maggiore azionista della Falkon Aviation…

Forbidden Fruit, spoiler: Alihan sposa Ender!

Inconsapevole dell’intrigo che si sta muovendo a suo discapito, Zeynep arriverà dunque alla decisione di rispondere affermativamente alla richiesta di matrimonio di Alihan. Proprio per questo, con l’aiuto dei suoi amici, tra i quali ci sarà anche la cugina İrem (Zeynep Bastık), organizzerà un pranzo romantico a sorpresa per comunicare all’uomo che vuole diventare sua moglie.

La sorpresa si rivelerà una vera e propria doccia fredda per Zeynep: possiamo anticiparvi che, nel momento in cui dirà a Alihan che è pronta a diventare sua moglie, Ender farà il suo ingresso plateale vestita da sposa e le dirà che è troppo tardi, visto che ormai è lei la signora Taşdemir!

Tali parole lasceranno di stucco tutti quanti, Caner (Barış Aytaç) compreso, e innescheranno la furia di Halit, tra i presenti all’evento. L’Argun Senior non capirà infatti come Alihan abbia potuto sposare la sua ex moglie e tra, le altre cose, accuserà Ender di essere una donna immorale…

Forbidden Fruit, trame: Zeynep non vuole più saperne di Alihan

E così mentre Zerrin verrà portata d’urgenza in ospedale perché non riuscirà a sopportare la notizia del matrimonio tra il fratello e la donna che qualche anno prima le ha soffiato il marito, Zeynep si chiuderà in un silenzio profondo e non vorrà ascoltare Alihan. Quest’ultimo si recherà infatti a casa sua nel tentativo di spiegarle che il matrimonio di Ender è valido soltanto sulla carta perché è lei la donna che davvero ama.

Una giustificazione che non convincerà particolarmente Zeynep, anche perché Alihan si rifiuterà di spiegarle per quale ragione abbia voluto agire in tal modo. Non a caso, la Yilmaz sottolineerà al suo ormai ex che non torneranno mai più insieme e gli restituirà l’anello di fidanzamento.

In ogni caso, i telespettatori dovranno fare attenzione anche alla reazione del giovane Erim (İlber Uygar Kaboğlu) appena Ender gli comunicherà che ha sposato Alihan, ma di questo avremo modo di riparlare…