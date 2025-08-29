Anticipazioni Tradimento: Kahraman dà un avvertimento a Oltan, ecco quale

Un avvertimento di Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş) a Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) caratterizzerà le puntate finali di Tradimento. Stanco dei modi di fare di Tolga (Caner Şahin), l’uomo si scontrerà con l’imprenditore per cercare di “proteggere” la moglie Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör)…

Tradimento, news: Tolga è sempre più insistente con Oylum

Tutto partirà quando Oylum deciderà di donare il suo rene a Tolga, ferito da Selin Atamanoğlu (Burcu Söyler). Pur conscia del fatto che con il suo gesto metterà a rischio il suo matrimonio con Kahraman, la figlia di Güzide (Vahide Percin) deciderà di andare avanti nonostante tutto perché non vorrà condannare a morte il padre naturale di suo figlio Can.

Ovviamente, proprio come la Yenersoy aveva immaginato, Kahraman non capirà per quale ragione la moglie abbia deciso di agire in tale modo e, anche se la starà vicino nei difficili momenti dell’intervento, le farà presente che la loro unione può considerarsi conclusa: un’informazione che darà modo a Tolga, una volta che si sarà ripreso, di sperare in una sua riconciliazione con Oylum. Tuttavia quest’ultima sarà davvero innamorata del Sarpoglu e respingerà ogni tipo di avance dell’ex, il quale arriverà addirittura a farle una scenata in biblioteca (che verrà filmata da alcuni passanti)…

Tradimento, spoiler: Kahraman dà un avvertimento a Oltan

Occhio dunque a quello che accadrà nel momento in cui Kahraman abbandonerà tutte le sue perplessità con Oylum e farà pace con lei. A quel punto, dato che non vorrà innescare dei nuovi attriti con il marito, Oylum renderà subito Kahraman partecipe del fatto che qualcuno ha pubblicato su internet il video della discussione con Tolga in biblioteca.

Deciso a proteggere la famiglia che ha costruito, anche perché Oylum gli avrà giurato che non intende rivelare a nessuno che Can è figlio di Tolga, Kahraman deciderà dunque di andare da Oltan per dargli un avvertimento. In pratica, Sarpoglu farà presente al Kaşifoğlu Senior che deve fare il possibile affinché Tolga stia lontano da Oylum perché, in caso contrario, non esiterà a fargli del male. Parole che Oltan prenderà sul serio, tant’è che farà una proposta a Tolga…

Tradimento, trame: la proposta di Oltan a Tolga

Per strappare un sì al figlio, Oltan punterà sul fatto che Tolga non vuole che Selin paghi per avergli sparato. Il ragazzo si sentirà infatti in colpa nei confronti della moglie per aver messo incinta l’ormai defunta Serra Atamanoğlu (İrem Tuncer), motivo per il quale non presenterà alcun carico contro di lei. Ad ogni modo, sarà abbastanza chiaro che, nonostante ciò, Selin ha bisogno di un valido percorso terapeutico. E proprio lì si inserirà Oltan, che prometterà al figlio di garantire a Selin le migliori cure soltanto se lascerà definitivamente in pace Oylum.

Un accordo che Tolga non potrà certamente rifiutare, tant'è che prometterà al padre di voltare definitivamente pagina giurandogli che non rappresenterà più un problema per la famiglia che Oylum ha messo su con Kahraman. Anche se, ovviamente, tutto ciò potrebbe cambiare qualora Tolga scoprisse che Can è suo figlio…