Beautiful: Thomas Forrester torna nelle puntate americane | Anticipazioni

Di recente, sui social di Matthew Atkinson è apparso un post in cui l’attore si mostra nei pressi degli studi di registrazione di Beautiful, cosa che sin da subito ha fatto subodorare ai fan che ci fosse “aria di ritorno” per lui e il suo Thomas Forrester.

Ebbene, è ora ufficiale che così sarà (già da settembre, ovviamente ci riferiamo alle puntate americane), anche se al momento non si sa se il rientro nella soap sia fisso o a tempo determinato. Così come si ignora se Thomas tornerà solo o in compagnia di Paris (Diamond White), l’ultima sua fiamma prima di uscire di scena.

Le puntate italiane sono abbastanza indietro rispetto a quelle USA e questo fa sì che Thomas appaia ancora negli episodi in onda attualmente su Canale 5. Nei prossimi mesi ci attende però una rottura sentimentale: Hope rifiuterà più volte le proposte di matrimonio del giovane Forrester, spingendo quest’ultimo a prendere la dolorosa decisione di porre fine alla turbolenta relazione con la Logan.

A quel punto, Thomas lascerà Los Angeles e andrà a stare momentaneamente a Parigi insieme al figlio Douglas, in cerca di una nuova direzione per la sua vita. Tuttavia, entrambi riappariranno un’ultima volta dopo pochi mesi e Thomas per l’occasione annuncerà il suo fidanzamento con Paris Buckingham, suscitando un mix di sorpresa e incredulità tra i suoi cari. Si tratterà di un ritorno di non lunga durata, seguito da una nuova partenza in Francia, stavolta insieme anche a Paris. Da quel momento, di Thomas Forrester non si saprà più molto…

È questo l’antefatto che precede il nuovo ritorno di Thomas e del suo interprete, che – come già detto – sarà in scena in America a settembre. Cosa succederà a quel punto? Attendiamo nuovi particolari… Seguici su Instagram.