Beautiful: Wyatt Spencer esce di scena | Anticipazioni puntate italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful (che andranno in onda dopo la pausa estiva in corso durante queste settimane), andrà in onda l’uscita di scena di Wyatt Spencer, sancendo l’addio alla soap del suo interprete, Darin Brooks, che ne ha indossato i panni fin dal 2013.

In realtà, l’attore e il suo personaggio di fatto erano già stati esclusi dalla narrazione da tempo, ma, contrariamente a quanto Beautiful ci ha abituato negli ultimi anni, si è deciso di regalare a Wyatt un vero e proprio addio e quindi di non limitarsi ad eclissarlo in modo anonimo (lasciando magari, prima o poi, l’onere del chiarimento ai dialoghi degli altri personaggi). Non sarà, tuttavia, un commiato ricco di dettagli, ma delineato in modo alquanto vago sia sulle motivazioni che spingeranno Wyatt a lasciare Los Angeles, sia sui suoi piani per il futuro.

Wyatt, infatti, informerà il padre Bill Spencer di volersi allontanare dalla città e, dunque, che non abiterà più nella casa sulla spiaggia. Eravamo rimasti che quella proprietà fosse stata acquistata da Taylor Hayes (sua originaria proprietaria), ma quel passaggio verrà ignorato: ci si comporterà come se fosse sempre rimasta nelle mani dell’editore, abitata da Wyatt.

Quest’ultimo apparirà adombrato, esprimendo l’esigenza di cambiare aria, nonostante il genitore ammetterà di non essere particolarmente felice di un allontanamento tra loro. Non verrà aggiunto altro: Wyatt sta ancora con Flo Fulton? La coppia partirà insieme oppure è proprio una loro rottura il motivo di questa decisione?

La questione non verrà minimamente toccata, bensì Wyatt si dimostrerà incoraggiante quando Bill gli confiderà i sentimenti per Poppy Nozawa, tornati a galla da quando le loro strade si sono incrociate di nuovo a più di venti anni da una notte particolarmente indimenticabile.

Con queste scene, dunque, si chiuderà la storia di Wyatt nella soap, salvo ripescaggi futuri che, nelle soap opera, non vanno mai esclusi!