Forbidden Fruit: Alihan e Zeynep, scoppia di nuovo la passione! | Anticipazioni

Sta per scoppiare di nuovo la passione a Forbidden Fruit. Nelle prossime puntate della dizi turca, Alihan Taşdemir (Onur Tuna) e Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci) finiranno nuovamente a letto insieme, ma la ritrovata sintonia non farà per niente piacere a Hira (Ebru Şahin), la pilota d’aerei con la quale l’imprenditore avrà una breve liaison…

Forbidden Fruit, news: Zeynep scopre che Alihan è stato con Hira ma…

La faccenda si complicherà quando Zeynep deciderà che è arrivato il momento di tentare di dare una seconda chance al suo rapporto con Alihan. Proprio per questo, spronata da Caner Çelebi (Barış Aytaç) e Emir Yüksel (Serkan Rutkay Ayıköz), la Yildiz si presenterà all’improvviso in casa del Taşdemir, ma ad aprire la porta sarà Hira, che verrà raggiunta poco dopo dall’uomo in accappatoio.

A quel punto, Zeynep scapperà via senza dare ai due una spiegazione plausibile, anche se Alihan capirà subito che la sua ex si era recata lì per tentare di fare pace con lui. Lo stesso non si potrà invece dire di Hira, che fraintenderà tutta la situazione venutasi a creare e confesserà a Zeynep di aver trovato tra le cose di Alihan un anello di fidanzamento e due fedi nuziali, motivo per il quale crede che stia per chiederle di diventare sua moglie.

Forbidden Fruit, spoiler: scoppia di nuovo la passione tra Alihan e Zeynep!

Nel momento in cui Hira le dirà la data che c’è incisa sulle fedi, Zeynep capirà subito che Alihan aveva comprato quegli anelli per lei e confesserà alla pilota di avere avuto una storia, ormai passata, con l’uomo. Da un lato Hira andrà in escandescenze di fronte all’omissione di Zeynep e le dirà di sentirsi presa in giro. Dall’altro la Yilmaz si presenterà ancora una volta da Alihan in cerca di una spiegazione.

All’interno di un romantico faccia a faccia, Alihan chiederà dunque perdono a Zeynep per come si è comportato e sottolineerà che è arrivato il momento che gli anelli comprati vengano custoditi dalla sua legittima proprietaria. Parole che daranno modo ad Alihan di chiedere a Zeynep se vuole sposarlo. La risposta della Yilmaz sarà affermativa e i due innamorati faranno ancora una volta l’amore, lasciandosi andare alla più completa passione.

Forbidden Fruit, trame: Hira non vuole farsi da parte!

Ma quale sarà la reazione di Hira? Appena capirà quanto è successo, la pilota non vorrà affatto mettersi da parte e si metterà subito in contatto con Zerrin (Nilgün Türksever), la sorella di Alihan, per ottenere il suo appoggio. Neanche a dirlo, Zerrin si farà prendere dalla collera non appena scoprirà che Alihan ha appianato tutte le divergenze sorte con Zeynep e lo esorterà a ritornare sui suoi passi, specificando che è Hira la donna che fa al caso suo.

Alihan non vorrà però affatto dare ascolto alle parole della sorella maggiore e dirà che niente e nessuno potrà più separarlo da Zeynep. Tale volontà verrà recepita da Cem (Gün Akıncı), che sceglierà di smettere di corteggiare la Yilmaz e tornerà in America dal figlio Kevin. Invece Hira sarà disposta a fare il diavolo a quattro per vendicarsi delle prese in giro di Alihan e Zeynep…