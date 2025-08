Forbidden Fruit anticipazioni: Alihan comincia ad uscire con Hira e…

I continui rifiuti di Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci) spingeranno Alihan Taşdemir (Onur Tuna) a tentare di voltare pagina nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Non a caso, il bell’imprenditore inizierà ad uscire con Hira, una pilota recentemente assunta dalla sua compagnia aerea.

Forbidden Fruit, news: Zehra mette in difficoltà Alihan e Zeynep

La situazione arriverà ad un punto di svolta quando, nel corso di un evento mondano, Zehra Argun (Şafak Pekdemir) metterà in forte difficoltà Alihan e Zeynep, svelando a tutti i presenti che ha appena assistito ad un loro bacio in bagno. Questo “gossip” manderà in crisi Cem (Gün Akıncı), il direttore degli affari esteri dell’azienda di Taşdemir, che stava cominciando una sorta di relazione con la Yilmaz.

Da un lato, una volta che avrà accantonato lo choc iniziale, Cem farà presente a Alihan che intende continuare a lottare per conquistare definitivamente Zeynep. Dall’altro la donna sarà sempre più confusa sul da farsi: anche se non avrà ancora dimenticato Alihan, non se la sentirà di perdonarlo per il modo improvviso in cui l’ha lasciata e tenderà a scartare l’idea di tornare insieme a lui.

Proprio per questo, Zeynep non opporrà resistenza quando Cem le proporrà di continuare ad essere amici per capire se il loro rapporto possa evolvere dal punto di vista sentimentale…

Forbidden Fruit, trame: Zeynep stringe amicizia con Hira

Nel frattempo, visto che sarà inconsapevole del fatto che Hira ha messo gli occhi su Alihan, Zeynep stringerà un’amicizia con lei. Hira dal canto suo farà sapere alla ragazza che è interessata a qualcuno, anche se non sa bene come fare il primo passo. Approfittando della recente assunzione dell’amico Emir Yüksel (Serkan Rutkay Ayıköz) e della presenza costante nella scrivania accanto alla sua di Caner Çelebi (Barış Aytaç), fratello di Ender (Şevval Sam), Zeynep proporrà a Hira un’uscita a cinque e le dirà di invitare anche l’uomo che le piace.

Zeynep resterà dunque attonita quando si troverà di fronte ad Alihan, il quale troverà il modo di parlarle in disparte e le farà presente che si sta comportando con Hira proprio come lui ha fatto con Cem. In pratica, Tasdemir dirà alla Yilmaz che dovrebbe dire a Hira ciò che c’è stato tra di loro, evitando di cadere nello stesso errore commesso da lui con Cem.

Forbidden Fruit, spoiler: Zeynep tenterà di riavvicinarsi a Alihan?

Un discorso che si rivelerà fondamentale per il proseguire della narrazione: anche se non se la sentirà di parlare con Hira della storia passata e dei sentimenti d’amore evidenti che ancora prova per Alihan, Zeynep ascolterà un consiglio di Emir e, il mattino successivo all’uscita a cinque, si deciderà a provare ad appianare le divergenze sorte con il bell’imprenditore prima che sia troppo tardi.

Colta da un improvviso ottimismo, Zeynep lascerà dunque l’azienda quando capirà che Alihan non è ancora arrivato e penserà di raggiungerlo in casa per fargli una sorpresa. Questa sarà però davvero la mossa più adeguata?

Oltre ad invitarvi a fare attenzione al clamoroso imprevisto, vi segnaliamo che a interpretare Hira sarà Ebru Şahin, protagonista femminile di Hercai – Amore e Vendetta, la dizi attualmente in onda su Real Time. Seguici su Instagram.