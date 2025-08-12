Forbidden fruit, anticipazioni dal 18 al 22 agosto 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Forbidden fruit da lunedì 18 a venerdì 22 agosto 2025

Ender e Kemal si incontrano e mettono a punto un piano per separare Halit e Yildiz. Per farlo, Ender assume Kemal come suo autista personale, così da introdurlo in casa di Halit senza destare sospetti.

In azienda, Cem nota che Zeynep è di cattivo umore e la invita a fare una passeggiata all’aperto. Durante la conversazione, le chiede se nella sua vita privata ci sia qualcosa che la fa soffrire, per poi dichiararle apertamente il proprio interesse. Al rientro in ufficio, Zeynep si imbatte in Alihan e lo interroga sul motivo per cui non si sia presentato a un appuntamento. Lui fornisce spiegazioni vaghe per non rivelare quanto accaduto con Lila, ma lei pensa che stia inventando scuse e gli propone di chiudere la loro relazione. Alihan, geloso della crescente complicità tra Zeynep e Cem, invita quest’ultimo a cena per saperne di più. Cem gli racconta che Zeynep non si sente pronta per una storia, essendo stata delusa in passato, ma lui è deciso a farle cambiare idea.

Ender, con la complicità di Caner, riesce a far licenziare l’autista di Erim, permettendo a Kemal di essere assunto al suo posto. Nel frattempo Yildiz è in difficoltà: vorrebbe sciogliere l’accordo con Yesim, proprietaria della boutique, ma quest’ultima le chiede di rispettarlo per almeno altri sei mesi. Yildiz si confida con Defne, che decide di aiutarla. Poco dopo, Halit, vedendo l’estratto conto, la rimprovera per le spese eccessive e le ordina di smettere di fare acquisti.

Kemal inizia così il periodo di prova come autista di Erim ed entra in casa Argun. Pur trovandosi sotto lo stesso tetto, lui e Yildiz non si vedono subito. Quando finalmente si incontrano, Yildiz resta sconvolta e cerca disperatamente di convincere Halit a licenziarlo. Erim, però, trova Kemal simpatico e non vuole separarsene, così Halit decide di rinviare ogni decisione per valutare se sia affidabile. Halit ignora il fatto che Kemal sia l’ex marito di Yildiz, e lei teme che, se lo scoprisse, potrebbe lasciarla.

Zehra, dopo aver visto il fratello salutare Hira in un locale, è convinta che Alihan abbia una nuova fidanzata e racconta tutto alla famiglia. La notizia, passando da Yildiz, giunge anche a Zeynep, che sconvolta accetta la proposta di Cem. Questa scelta, però, la rende infelice, cosa che Yildiz nota con senso di colpa. Cem, entusiasta, confida ad Alihan che Zeynep ha finalmente accettato di fidanzarsi ufficialmente con lui.

Costretta a lasciare il proprio appartamento, Zeynep si trasferisce temporaneamente da Yildiz e assiste alle tensioni che minacciano la serenità della sorella: da un lato Zehra convince Halit ad assumerla da Ender, che così torna in casa non mancando di lanciare frecciate a Yildiz; dall’altro, Kemal continua a lavorare per Erim nonostante le proteste delle due sorelle. In preda al panico, Yildiz arriva perfino a tentare di incastrarlo facendolo passare per ladro.

Un giorno, Ender si presenta nell’ufficio di Halit per affari, ma l’arrivo di Bulent, un amico comune che la riempie di complimenti, suscita la gelosia dell’uomo. Poco dopo, Halit va a farle visita e i due condividono un momento di intimità. Ender, convinta di averlo riconquistato, prova a parlare con lui, ma Halit la gela: è stato solo un errore, perché il suo cuore appartiene a Yildiz.

Zeynep confessa a Yildiz di non amare Cem e decide di parlargli, ma l'occasione non arriva prima dell'evento promozionale dell'azienda tessile di Alihan, a cui è costretta a partecipare. Durante la serata, Alihan la segue di nascosto in bagno e la bacia, ribadendo i suoi sentimenti. Zehra, non vista, assiste alla scena e, quando Cem annuncia pubblicamente il fidanzamento con Zeynep, rivela davanti a tutti l'episodio del bacio…