Forbidden fruit, anticipazioni dal 25 al 29 agosto 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Forbidden fruit da lunedì 25 a venerdì 29 agosto 2025

Dopo lo scandalo alla festa, Zeynep sparisce senza lasciare tracce, gettando Alihan nel panico e suscitando forte preoccupazione in Yildiz. Quest’ultima chiede aiuto al marito per ritrovare la sorella, ma Halit mostra scarso interesse e le suggerisce di rivolgersi a Kemal. Dopo una lunga ricerca, Yildiz riesce finalmente a ritrovare Zeynep, che, tormentata dai sensi di colpa, tenta di ricucire il rapporto con Cem.

Halit, invece, teme che l’accaduto possa compromettere il buon nome degli Argun, e Ender sfrutta la situazione per incrinare ancora di più il rapporto tra lui e Yildiz, coinvolgendo a sua insaputa anche Zerrin e Zehra. Zeynep, ferita, cerca di tenere a distanza Alihan, accusandolo di causarle solo dolore. Nonostante ciò, Cem dimostra maturità e decide di restarle accanto come amico.

Yildiz, sempre più sospettosa dei comportamenti di Halit e della sua vicinanza con Defne, accetta una cena romantica organizzata dal marito, ma i dubbi rimangono. Ender, determinata a riconquistare Halit, coinvolge Kemal per spiarlo e arriva a scontrarsi direttamente con Defne, rivelando vecchie gelosie. Intanto Emir chiede un lavoro ad Alihan, che lo assume imponendogli regole rigide, mentre Zerrin mette in guardia Zeynep contro l’instabilità emotiva di Alihan.

Ender orchestra un incontro tra Zehra e Osman, un noto seduttore, per ottenere un vantaggioso progetto, ma Halit scopre tutto e la costringe a interrompere i rapporti con lui. Nonostante le tensioni, Ender riesce comunque a siglare un accordo che favorisce le aziende di Halit. Nel frattempo, Alihan tenta invano di riconquistare Zeynep, che ribadisce la fine definitiva della loro storia.

Defne trama per sedurre Halit e rivela a lui che Yildiz usava la carta di credito per sottrargli denaro. I due coniugi litigano e Halit lascia casa per trasferirsi in albergo, dove viene raggiunto da Ender: passano la notte insieme. Yildiz, disperata, confida a Zeynep di voler dimostrare la propria indipendenza trovando un lavoro, cosa che riesce a ottenere grazie a Kemal, nonostante il disappunto del marito.

Emir resta colpito da Lila, ma Zeynep e Caner lo dissuadono, avvertendolo che sarebbe una storia impossibile. Tra giochi di coperture e piccoli inganni, Caner approfitta della situazione per avvicinarsi a Zeynep. Hira, invece, propone a Zeynep un'uscita per distrarsi, a cui si aggiungono Emir e Caner, e forse anche il ragazzo che interessa a Hira, aprendo nuovi scenari sentimentali…