Forbidden fruit, anticipazioni dall’11 al 14 agosto 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Forbidden fruit da lunedì 11 a giovedì 14 agosto 2025

Zeynep, esausta e sotto pressione, viene persuasa da Emir e Alihan a uscire con loro. Sebbene inizialmente riluttante, alla fine accetta, ma la serata prende presto una piega tesa. Visibilmente scossa e influenzata dall’alcol, Zeynep finisce per litigare sia con gli amici che con Alihan, con cui ha un passato irrisolto.

La famiglia di Halit cerca di adattarsi alla nuova abitazione tra tensioni sotterranee e sporadici momenti di serenità. Le cose precipitano quando Zehra scopre che il suo compagno, Sinan, sta scappando con un’altra donna. Devastata dalla notizia, Zehra fatica ad accettare la realtà. Halit, furioso, l’accusa di aver agito con leggerezza, causando anche ingenti danni economici.

Zeynep si ritrova in una situazione scomoda con Alihan, generando equivoci con Yildiz e Halit. Yildiz è esasperata dal ritorno di Zehra in casa, mentre Zeynep cerca di rimettere ordine nella sua carriera. Alihan, nel tentativo di recuperare il rapporto con Zeynep, organizza una cena con Halit e Yildiz per chiarire che, nonostante lui e Zeynep si siano addormentati insieme, non c’è più nulla tra loro.

Yildiz e Defne, durante un evento mondano, avviano inavvertitamente una diretta social mentre criticano la manager del locale. Lo scandalo esplode online e Halit, informato dell’accaduto, reagisce duramente. Intanto, Cem mostra un crescente interesse per Zeynep, provocando la gelosia di Alihan.

Stanca del clima familiare teso, Lila esce con un’amica e conosce Ates, un ragazzo affascinante che la invita a una festa. In cerca di libertà, mente ai genitori per poter restare fuori tutta la notte. Nel frattempo, Zerrin mette in atto i suoi piani: incarica Caner di sorvegliare Zeynep e Alihan per timore che si riavvicinino e cerca di spingere Alihan verso Hira.

Zeynep rifiuta le avances di Alihan, mentre si avvicina sempre più a Cem. In occasione di un evento mondano, Ender e Yildiz si ritrovano faccia a faccia, riaccendendo la loro rivalità. Yildiz organizza una festa per inaugurare la nuova casa, ma la serata prende una piega inaspettata: Lila, a cui il padre aveva vietato di uscire, convince Yildiz a coprirla e scappa di nascosto. Durante l’evento, Zehra cade accidentalmente in mare, scatenando il panico tra gli invitati.

Più tardi, Defne tenta un approccio con Halit, ma lui la respinge categoricamente, riaffermando la propria fedeltà a Yildiz. In ufficio, Caner continua a punzecchiare Zeynep con battute invadenti, mettendone a dura prova la pazienza.

Sul finale, entra in scena Kemal, che arriva a Istanbul con l’intento di rintracciare Ender. Alihan, determinato a riconquistare Zeynep, la costringe a rimanere bloccata in ascensore con lui per chiarire i suoi sentimenti. Le chiede un’altra possibilità e le consegna un film, al cui interno si cela un indizio sul luogo in cui l’aspetterà. Zeynep, incerta, si confida con sua sorella Yildiz, che la convince ad accettare l’invito.

Nel frattempo, Lila si incontra con Ates, che riesce a portarla a casa sua. Intanto, Ender fa la conoscenza di Kemal, il cui passato potrebbe rivelarsi utile per i suoi piani contro Yildiz. Zeynep decide infine di recarsi all’appuntamento con Alihan, ma lui viene trattenuto da un imprevisto che coinvolge sua nipote Lila… Seguici su Instagram.