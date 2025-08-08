Forbidden Fruit anticipazioni: Zeynep fa una scoperta sconcertante su Alihan!

Una brutta sorpresa attende Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci) nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. La ragazza scoprirà infatti nel peggiore dei modi che l’ex fidanzato Alihan Taşdemir (Onur Tuna) è andato a letto con Hira (Ebru Şahin). Ciò le spezzerà il cuore, visti i sentimenti che ancora prova per il bell’imprenditore…

Forbidden Fruit, news: Alihan comincia a frequentare Hira

Alihan si deciderà a frequentare Hira, una pilota di aerei assunta di recente nella sua azienda, nel momento in cii Zeynep rifiuterà in malo modo di riappacificarsi con lui. A quel punto, anche se era pronto a farle una proposta nuziale con l’anello di fidanzamento e le fedi già comprate, Taşdemir darà una possibilità alle avance di Hira, che – inconsapevole del legame che ha unito Zeynep all’uomo – chiederà consigli sentimentali proprio a quest’ultima.

Ovviamente, la Yilmaz resterà di sasso appena capirà che l’uomo di cui si è invaghita Hira è il “suo” Alihan, ma non riuscirà a confessarle la verità sulla sua relazione passata con Taşdemir. Proprio per questo, visto che cercherà disperatamente di voltare pagina, Zeynep ricomincerà a frequentare Cem (Gün Akıncı), ma poi comprenderà che non è giusto continuare a prenderlo in giro e tenterà di fare un passo con Alihan per capire se possa o meno recuperare il rapporto con lui…

Forbidden Fruit, spoiler: Zeynep scopre che Alihan è andato a letto con Hira!

Il mattino successivo ad una serata durante la quale sarà stata a costretta a condividere la tavola non solo con Cem ma anche con Hira e Alihan, Zeynep deciderà infatti di andare a casa del suo ex per parlargli e dirgli che non ha mai smesso di amarlo. Tuttavia, appena suonerà il campanello, Zeynep troverà Hira dietro la porta e, subito dopo, vedrà Alihan con indosso soltanto un leggero accappatoio con i boxer in piena vista.

A quel punto, Zeynep non farà fatica a capire che Alihan è andato a letto con Hira e, sconsolata, tirerà fuori una scusa legata al lavoro per poi darsela a gambe in pochi secondi. Tale atteggiamento farà comprendere ad Alihan che la Yilmaz continua ad avere occhi per lui, ma Hira fraintenderà in pieno la situazione: la donna infatti andrà ancora a confidarsi con Zeynep quando troverà tra le cose di Alihan l’anello di fidanzamento e le due fedi nuziali.

Forbidden Fruit, trame: Zeynep racconta a Hira tutta la verità

Da un lato Hira crederà erroneamente che Alihan si sia innamorato di lei al punto tale da chiederle in fretta e furia di sposarlo; dall’altro Zeynep comprenderà che quegli anelli erano per lei quando Hira le svelerà la data incisa sulle fedi nuziali, che corrisponderà ad un evento particolare della sua breve storia d’amore con Taşdemir.

Certa di non poterle continuare a mentire, Zeynep si farà dunque coraggio e rivelerà a Hira che, dal suo punto di vista, Alihan ha comprato quelle fedi per lei. Un escamotage che le darà modo di parlare apertamente a Hira della relazione avuta con l'imprenditore, ma Hira non accoglierà nel migliore dei modi la suddetta rivelazione e questo aprirà diverse dinamiche nella dizi turca…