Forbidden Fruit: Ender fa una proposta choc a Alihan, ecco quale | Anticipazioni

Una proposta choc di Ender Çelebi (Şevval Sam) a Alihan Tasdemir (Onur Tuna) è destinata a generare parecchi malumori nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit. Un vero e proprio colpo di testa da parte della “cattivona” della dizi, che rischierà di compromettere per sempre la felicità di Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci). Scopriamo dunque insieme di che cosa si tratta…

Forbidden Fruit, news: Alihan vuole vendicarsi di Halit

La storyline partirà quando Alihan capirà che è Halit Argun (Talat Bulut) l’uomo con il quale la madre ha tradito il padre, tanti anni prima, mandando completamente in frantumi la sua famiglia. Nel giorno del diciassettesimo compleanno del figlio minore Erim (İlber Uygar Kaboğlu), l’Argun Senior mostrerà infatti a Alihan l’orologio di famiglia che intendere regalare al ragazzo, sul quale ci sarà incisa una data ben precisa. A quel punto, grazie ai ricordi del passato, Alihan riconoscerà subito l’oggetto e sarà certo del fatto che è lo stesso che indossava l’amante della madre!

A quel punto, in preda alla rabbia visto che nonostante ciò Halit non si è fatto scrupoli a sposare anche la sorella Zerrin (Nilgün Türksever), Alihan studierà un modo per vendicarsi del suo nuovo “nemico” con la complicità del fidato Hakan Kurtuluş (Ahmet Kayakesen)…

Forbidden Fruit, trame: il materiale compromettente su Yildiz

Per dare inizio al suo piano, Alihan farà recapitare a casa di Ender un pacco, in forma anonima, che conterrà materiale e foto compromettenti su Yıldız Yılmaz (Eda Ece). Una mossa che Taşdemir farà mettendo a rischio la sua relazione con Zeynep, legatissima alla sorella Yildiz. Appena riceverà il particolare regalo, Ender darà subito il via ad alcune indagini, insieme al fratello Caner Çelebi (Barış Aytaç), per capire chi glielo abbia mandato.

Ovviamente, grazie alla sua scaltrezza, Ender non farà poi così tanta fatica a capire che il pacco le è stato inviato da Alihan. Dopo aver ragionato a fondo, Ender capirà che Taşdemir non vuole colpire Yildiz ma Halit, anche se non comprenderà quale ragione possa averlo spinto ad odiare così tanto il suo ex marito…

Forbidden Fruit, spoiler: Ender fa una proposta choc a Alihan

Occhio dunque alla mossa spiazzante di Ender. Quest’ultima si presenterà nell’ufficio di Alihan e gli svelerà che ha capito che c’è lui dietro il pacco che ha ricevuto. Inoltre, Ender rivelerà all’uomo che Halit le ha donato una percentuale delle quote della società che gestisce alla nascita di Erim. Le stesse che intende fargli utilizzare, qualora volesse colpire l’Argun Senior, soltanto se accetterà di diventare suo marito!

Insomma, Ender chiederà a Alihan di sposarla affinché possano vendicarsi insieme di Halit e di tutte le sue malefatte. Una proposta choc che, inizialmente, lascerà attonito Alihan, che poi cambierà atteggiamento appena capirà che la sua interlocutrice non sta affatto scherzando. Quale sarà dunque la risposta di Alihan? Accetterà l’accordo con Ender nonostante la sua relazione, ormai completamente risanata, con Zeynep? Seguici su Instagram.