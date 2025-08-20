Forbidden Fruit: Yildiz incinta per davvero! Poi però… | Anticipazioni

L’ennesima bugia di Yildiz Yilmaz (Eda Ece) avrà dei risvolti decisamente inaspettati nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit. Per mandare avanti il suo matrimonio di interesse, la donna farà credere al marito Halit Argun (Talat Bulut) di essere in attesa di un suo nuovo erede: una menzogna in piena regola che avrà però dei risvolti positivi, almeno apparentemente…

Forbidden Fruit, news: Yildiz e la menzogna a Halit

Yildiz deciderà di mentire a Halit nel momento in cui scoprirà che lui ha avviato una relazione extraconiugale con l’ex moglie Ender Çelebi (Sevval Sam). A quel punto, la Yilmaz fingerà un malore proprio a casa di Ender e si farà portare in ospedale, dove il dottore comunicherà all’Argun Senior che il malessere è da attribuire al fatto che la donna è in dolce attesa.

Da un lato Halit abbandonerà subito il suo proposito di divorziare da Yildiz, anche se farà ancora fatica a fidarsi di lei per non avergli detto che l’ormai ex autista Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu) fosse il suo primo marito. Dall’altro, con l’aiuto del fratello Caner (Barış Aytaç), Ender non farà fatica a scoprire che Yildiz ha sostituito le sue analisi con quelle di una donna realmente incinta e le consegnerà a Halit. La furia dell’imprenditore, ovviamente, non si farà attendere…

Forbidden Fruit, spoiler: Yildiz è realmente incinta

Possiamo infatti anticiparvi che Halit costringerà Yildiz a fare delle nuove analisi del sangue, minacciando in caso di responso negativo di rovinarle la vita. A sorpresa, una volta che ritornerà in stanza, l’Argun Senior si scuserà però con la Yilmaz; ciò perché anche dai nuovi risultati verrà confermato che la consorte è incinta.

Una vera e propria sorpresa per Yildiz, che già temeva di veder crollare tutto il castello di bugie costruito intorno a Halit. Non a caso, la nostra protagonista accetterà col sorriso l’idea di stare per diventare madre e non farà altro che parlare della sua gravidanza in ogni occasione. Ad un certo punto, Yildiz renderà partecipe anche la madre Asuman (Melisa Dogu) del suo stato interessante. Entusiasta della notizia (e soprattutto sentendo odore di quattrini in arrivo anche per lei), Asuman non esiterà dunque a tornare in città per farsi ospitare da Yildiz e Halit…

Forbidden Fruit, trame: una nuova notizia sconvolgente per Yildiz

Non tutto filerà però per il verso giusto: nel corso della prima visita ginecologica, la dottoressa comunicherà infatti a Yildiz che il cuore del suo bambino ha smesso di battere, motivo per cui la sottoporrà ad un intervento di raschiamento per rimuovere dal suo ventre il bambino ormai senza vita.

Insomma, Yildiz avrà un aborto e in quel momento, al suo fianco, ci sarà Asuman, visto che Halit avrà scelto di non accompagnarla per presenziare ad una riunione di lavoro. Un'assenza che spingerà Yildiz a mentire ancora una volta al consorte: appena l'Argun le telefonerà, la donna gli dirà che è tutto a posto, nascondendogli dell'aborto. Un omissione dovuta allo choc subito oppure Yildiz vorrà fingere di essere ancora incinta?