If you love, anticipazioni dal 18 al 22 agosto 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate If you love da lunedì 18 a venerdì 22 agosto 2025

Aydos dà fuoco alla tenda di Ates per costringerlo a dormire in casa. Dopo un lungo gioco di seduzione, Ates e Leyla decidono di passare la notte insieme, ma la loro intimità viene interrotta prima da Aydos, che confessa di avere una cotta per Leyla, e poi da Berit, in cerca di attenzioni. Il giorno dopo, mentre gioca con Leyla, Berit pronuncia alcune parole; la famiglia cerca invano di farla parlare di nuovo. Per aiutarla, Ates e Leyla la portano da una psicoterapeuta.

Intanto, nella banda cresce il malcontento: Onur e Yakup sono stanchi di aspettare che Leyla porti a termine il piano. Meryem e Mert si danno appuntamento per una cena fuori. Alla casa di moda, Fusun scopre che Leyla ha partecipato a un matrimonio nell’hotel di Ates e chiede informazioni al direttore, il signor Selcuk.

La psicologa spiega ad Ates e Leyla che Berit è confusa dal loro rapporto e consiglia di chiarire e coinvolgerla in attività di famiglia. Leyla organizza una giornata in un parco divertimenti, ma l’arrivo improvviso di Umut, avvisato da Fusun, coincide con il momento in cui Berit riprende a parlare.

A casa, Ates riceve una chiamata da Bige, spaventata per un furto nella sua abitazione, e va da lei. Nel frattempo, Fusun si presenta con la foto del matrimonio tra Leyla e Hasan, pretendendo spiegazioni; Leyla ripete la versione già data ad Ates, ma Fusun resta sospettosa. Meryem e Mert escono insieme per la prima volta, ma lei dà spettacolo nel lussuoso ristorante scelto da lei stessa. Leyla e Meryem temono che Fusun, sempre più curiosa, possa scoprire la verità.

Bige tenta di avvicinarsi ad Ates, che però la respinge, definendola solo un’amica. Berit, tornata loquace, va in giro per casa dicendo che Ates e Leyla si amano, creando imbarazzo. Fusun, furiosa perché Ates ha scelto Leyla come volto del brand, continua a tramare. Onur propone a Leyla di scappare lontano da Yakup, ma lei, innamorata di Ates, rifiuta.

Ates e Leyla incontrano un imprenditore straniero con cui hanno stretto un accordo e gli fanno visitare Istanbul. Fusun scopre che Leyla è una truffatrice. Il rapporto di Ates con i ragazzi è teso, soprattutto con Ilgaz, adolescente ribelle; invece con Leyla il legame si approfondisce, tanto che Ates organizza una cena romantica per dichiararle i suoi sentimenti. Leyla ricambia, ma soffre per non poter essere sincera.

Fusun, in possesso di prove schiaccianti, ricatta Yakup e la banda per vincere la causa contro il nipote e ottenere l’azienda. Chiede a Leyla di procurarsi documenti compromettenti; inizialmente contraria, la ragazza finisce per rubare i moduli di iscrizione dei ragazzi a un collegio all’estero, ma quando scopre che Ates non li ha firmati, li restituisce.

L’uomo che Leyla mantiene in ospedale si risveglia, ma non può ancora parlare. Con Onur, la ragazza corre in ospedale; al ritorno, Ates, che l’ha attesa invano, le dice di non voler una relazione basata su segreti. Yakup invia a Fusun video per dimostrare che la casa di Ates non è adatta ai bambini.

Durante un evento in onore della madre di Ates, lui presenta Leyla ai giornalisti come sua compagna. Intanto, Yakup, irritato dall’insubordinazione di Onur, lo denuncia; dopo l’arresto, Leyla confessa alla banda di amare Ates e decide di interrompere il piano. Ora resta solo da neutralizzare Fusun.

Leyla è accolta dalla famiglia, tranne che da Ilgaz; Baris prova a parlarle per farla ricredere. Ilter, alla ricerca di una nuova guardia di sicurezza, organizza colloqui nella tenuta insieme a Yakup. Leyla va a trovare Onur in prigione, nonostante Meryem la rimproveri per essersi preoccupata troppo tardi; le due poi fanno pace e Meryem le consegna del denaro per Onur.

Bige soffre ancora per Ates. I bambini decidono di donare vestiti e oggetti a un orfanotrofio, commuovendo Leyla e Meryem. Leyla propone ad Ates un’uscita alle Isole dei Principi. Le coppie della tenuta vivono un momento felice: Ates e Leyla godono di una gita romantica sulla collina degli amanti; Meryem e Mert, pur tenendo segreta la relazione, si dichiarano il loro amore. Anche Aydos è di nuovo innamorato.

Ilgaz e Berit coinvolgono il fratello in una cena speciale con le ricette della mamma, ma il risultato è disastroso e Ates ordina pizza per tutti. Questo episodio avrà conseguenze inaspettate per Berit, che Fusun tenterà di sfruttare per screditare Ates.

Esaminando i filmati di sorveglianza, Ates scopre che Leyla ha recuperato e restituito l’abito rubato di sua madre; si fa distante e silenzioso. Leyla lo aspetta a casa per vedere insieme ai ragazzi il documentario di Aydos sull’amore, ma lui la invita invece nel suo hotel, dove le chiede di sposarlo.

Nel frattempo, Mert chiede a Ilter un anticipo per comprare un anello a Meryem, ma scopre che lei è già sposata. Sconvolto, la affronta, ma lei non può raccontargli la verità sulla truffa. Intanto, Ilgaz e Baris si avvicinano, così come Umut e Bige, che, delusa dal rifiuto di Ates, sembra trovare interesse nel fratello… Seguici su Instagram.