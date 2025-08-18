If you love, anticipazioni dal 24 al 30 agosto 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate If you love da domenica 24 a sabato 30 agosto 2025

Baris e Leyla decidono di nascondere nella stanza di Berit la scatola con i bozzetti rubati da Fusun. Il giorno dopo, Ates sorprende tutti annunciando che lui e Leyla si sposeranno entro il fine settimana. I fratelli reagiscono male alla notizia, ma Ates riesce a calmarli e affida a Ilter l’organizzazione delle nozze. Intanto Berit prende l’anello di fidanzamento di Leyla, che pensa sia stato Yakup a rubarlo. Quest’ultimo, intanto, cerca la scatola per conto di Fusun, ma quando la trova decide di sfruttarla per ricattarla.

Alla villa, Aydos chiede a Mert aiuto per scrivere una lettera d’amore, mentre Baris e Ilgaz trascorrono del tempo insieme. In azienda, Bige scopre che Umut ha sabotato la maison, stanco di vivere all’ombra del fratello Ates. Nel frattempo, Leyla vorrebbe confessare la verità sul suo passato ad Ates, ma non trova il coraggio. Meryem invece confessa a Mert di essere una truffatrice: lui reagisce male e mette in allarme sia Meryem che Leyla, timorose che possa rivelare tutto ad Ates.

Quando il signor Salih si risveglia dall’incidente, dichiara di non ricordare nulla della telefonata in cui parlava di conoscere la madre di Leyla. Poco dopo, la ragazza intravede tra la folla proprio quella donna misteriosa. I preparativi per le nozze si concludono tra tensioni e incomprensioni: Ates propone a Leyla un accordo prematrimoniale, scatenando la sua rabbia, ma l’intervento dei bambini riporta la pace. Fusun decide di partecipare alla cerimonia, ma al momento dei festeggiamenti Ates sorprende tutti: prende il microfono e smaschera Leyla come truffatrice. La sposa, umiliata, abbandona la festa, seguita dagli altri complici che fuggono per evitare la polizia.

Leyla trova conforto in Firuze, una donna conosciuta appena al matrimonio, mentre Baris, Meryem e Yakup si rifugiano in una casa fatiscente. Stanchi della vita da truffatori, Baris e Meryem decidono di mollare tutto e fuggire insieme a Leyla. Nel frattempo, Umut e Bige si avvicinano, ma lei teme che l’amore tra Ates e Leyla possa distruggerli entrambi.

Fusun passa al contrattacco: denuncia Ates ai Servizi Sociali, che inviano degli ispettori alla tenuta. L’assenza di Leyla rischia di complicare tutto, così Ilter la convince a tornare per il bene dei bambini. Gli assistenti sociali li mettono in guardia: le loro tensioni hanno ripercussioni dirette sui piccoli. Nonostante ciò, Leyla decide di firmare il divorzio, ma porta Ates nei luoghi della sua infanzia per raccontargli finalmente la sua storia.

Yakup si allea con Fusun e le rivela di sapere dove si trova la madre di Leyla, mentre Firuze stringe un contratto con la casa di moda di Fusun. Ates scopre che la zia ha ceduto persino l’immagine di Leyla come volto di una nuova linea di gioielli e affronta la moglie. Nel frattempo, Meryem confessa a Ilter tutta la verità riguardo la banda.

Tra colpi di scena e sospetti, la situazione familiare si complica: Ates e Leyla fingono di essere uniti, ma i ragazzi iniziano a dubitare della sincerità del loro matrimonio. Anche Baris e Ilgaz vivono tensioni a causa delle loro diverse origini sociali. In parallelo, Fusun continua a indagare sul passato di Leyla e la ricatta, promettendo informazioni sulla madre solo se Ates perderà custodia e azienda.

Durante una gita al mare con i bambini, Aydos rischia di sparire, ma l’episodio riavvicina Ates e Leyla, che però decidono di non lasciarsi andare completamente per non ferirsi ancora. Al rientro, Ates scopre che Fusun e Umut hanno chiesto l’affidamento dei piccoli e, furioso, annulla il contratto con Firuze. Leyla gli rivela allora del ricatto della zia e insieme cercano nuove piste sulla madre.

Ates sospetta che Firuze possa essere la madre di Leyla e decide di indagare, ma dopo una serata turbolenta, finita con un bacio appassionato tra lui e Leyla, la verità viene a galla: Firuze confessa ad Ates tutta la realtà che finora era rimasta nascosta…