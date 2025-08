If you love, anticipazioni dal 4 all’8 agosto 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate If you love da lunedì 4 a venerdì 8 agosto 2025

A Maiorca, il carismatico Ates Arcali riceve una visita inaspettata da Ilter, il maggiordomo di famiglia, che gli comunica la morte del padre, Vahit Arcali, e lo invita a rientrare in Turchia. A Istanbul, suo fratello maggiore Umut e la zia Fusun premono affinché Ates torni al più presto, così da poter procedere con l’apertura del testamento. La questione ereditaria è complicata, poiché Vahit ha avuto altri tre figli da un secondo matrimonio. Ates, da tempo in rotta con la famiglia, inizialmente rifiuta l’idea di tornare, ma cambia idea quando Ilter gli parla di una misteriosa lettera legata alla madre defunta.

Una volta a Istanbul, Ates si stabilisce in hotel, dove incrocia Leyla, una giovane donna in fuga dalla finta cerimonia di nozze che aveva appena celebrato per truffare gli invitati. Leyla fa parte di un gruppo specializzato in matrimoni fasulli per sottrarre i gioielli ricevuti in dono. Dopo essere fuggita con il bottino e averlo diviso con la banda, si prepara a partire per Smirne, dove si svolgerà il prossimo colpo. Prima, però, passa dall’ospedale per salutare uno sconosciuto in coma, per cui sta pagando le cure nella speranza che, una volta sveglio, l’aiuti a ritrovare la sua famiglia. In clinica si accorge di aver perso la collana della madre e sospetta di averla lasciata nella suite di Ates. Dopo averlo avvistato in auto nei pressi dell’hotel, decide di seguirlo.

Ates, diretto all’azienda di famiglia per ascoltare le ultime volontà del padre, scopre che l’eredità verrà divisa equamente tra tutti e cinque i figli. Tuttavia, lui dovrà prendersi cura dei tre fratelli minori per tre mesi e nel frattempo guidare l’azienda. Accetta con riluttanza e si trasferisce nella tenuta di famiglia, dove il rapporto con i ragazzi si rivela subito complicato.

Nel frattempo, Leyla fugge dall’hotel, inseguita dalla banda e dai familiari di Hasan. Per sfuggire, si nasconde nell’auto di Mert, l’autista di Ilter, ritrovandosi involontariamente alla tenuta. Scoperta dalla sicurezza, viene scambiata per una ladra, ma Ilter, ignaro della sua vera identità, la scambia per la nuova tata e la accoglie in casa, assegnandole il ruolo ufficiale.

Leyla, intrappolata in quella situazione, chiama Meryem per raccontarle l’accaduto. Ates non è accolto calorosamente nella casa: solo Ilter sembra felice di vederlo. Ilgaz, la più grande tra i suoi fratellastri, si oppone con forza alla sua presenza, arrivando a impedire ai più piccoli di uscire dalla stanza. Leyla teme che Ates, intuendo la sua vera identità, possa cacciarla via. Ma non ha alternative: non ha un posto dove andare e, in poco tempo, si è affezionata ai bambini.

Nel frattempo, la banda guidata da Yakup trova un rifugio sicuro. Onur è in ansia per Leyla, ma solo Meryem, che la sente in segreto, conosce la verità. Umut è sempre più angosciato per il proprio futuro. Ates prende decisioni drastiche: decide di ristrutturare completamente la villa, eliminando ogni oggetto appartenuto al passato. I ragazzi protestano, poiché quegli oggetti rappresentano gli ultimi ricordi dei genitori, ma Ates resta inflessibile, ignorando persino le suppliche e le lacrime di Ilgaz. Anche Leyla prova a fargli cambiare idea, senza successo.

In azienda, Ates compie una rivoluzione: licenzia la zia Fusun e introduce nuove regole, eliminando vincoli di orario e abbigliamento. Intanto, Meryem mette in guardia Leyla da Yakup, che, per una casualità, la vede a casa di Ates e inizia a tramare un nuovo piano che ha proprio lui come obiettivo.

Leyla accompagna Ates in visita alla scuola fondata in memoria della madre, scoprendo un lato tenero dell'uomo che fino a quel momento le era sfuggito. Decide allora di usare questa nuova consapevolezza per fargli comprendere il dolore che sta causando ai suoi fratelli…