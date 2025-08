If you love, anticipazioni dall’11 al 14 agosto 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate If you love da lunedì 11 a giovedì 14 agosto 2025

Alla tenuta, Ates decide di farsi allestire una tenda da glamping in giardino, così da evitare di eliminare dalla casa gli oggetti e i mobili a cui i bambini sono legati. Nel frattempo, restituisce a Leyla il ciondolo a forma di farfalla che aveva perso. Fusun, parlando con Ilgaz, le confida che per liberarsi definitivamente di Ates sarà prima necessario allontanare Leyla. Così la ragazza, approfittando di un momento d’assenza della tata, nasconde Berit facendo credere a tutti che sia scomparsa.

Yakup minaccia Leyla: dovrà coinvolgere Ates in una truffa o tutta la banda finirà dietro le sbarre. Mentre Ates è fuori con Bige, riceve una telefonata da Ilter che lo informa della scomparsa di Berit. Alla tenuta scattano subito le ricerche. Aydost scopre che la sorella non è più nel nascondiglio concordato, e capisce che ora è davvero sparita. Lui e Ilgaz confidano tutto a Fusun, che però li convince a mantenere il silenzio.

Ates continua a rivoluzionare la casa di moda e affida a Bige il ruolo che era stato di Fusun. Tuttavia, si trova costretto a licenziare Leyla. Spinta da Yakup, la ragazza prova a farsi riassumere, ma si innervosisce e fugge durante il confronto. Poco dopo, Ates scopre che Fusun aveva corrotto tutto il personale e che la scomparsa di Berit era un inganno architettato con la complicità dei fratelli. Decide così di cercare Leyla e di riassumerla. Anche se vorrebbe rifiutare, Leyla è costretta da Yakup ad accettare.

Umut, venuto a sapere delle manovre di Fusun, decide di allontanarla definitivamente. Intanto, un problema col nuovo fornitore mette a rischio un’importante commessa per l’azienda: i vestiti prodotti non soddisfano le aspettative e Ates ottiene solo quattro giorni di tempo per rimediare. Mentre tutto ciò accade, Ates entra per sbaglio nel bagno di Leyla mentre lei è sotto la doccia: una situazione imbarazzante che acuisce la tensione tra loro. In seguito, Ates ha un attacco di panico e Leyla lo aiuta a riprendersi, ma lui rifiuta di parlarne.

Quando Berit bagna di nuovo il letto, Ilter organizza una seduta con la psicologa, a cui partecipano anche Ates e Leyla. Nel frattempo, Yakup e la sua banda si presentano alla tenuta fingendosi una famiglia di operai per avvicinarsi ulteriormente ad Ates. La famiglia Arcali si prepara per un importante evento mondano in cui verrà presentato il nuovo abito di punta della maison: un elegante vestito verde. Ates insiste che sia Leyla a indossarlo, scatenando la gelosia di Bige e l’ammirazione di Umut.

La festa, oltre a essere un’occasione mondana, ha anche uno scopo commerciale. Ates, però, è così impegnato che non riesce a dedicare le attenzioni promesse a Leyla. Intanto, Ilgaz inventa una scusa per restare a casa e partecipare a un evento segreto, ma uscire senza farsi scoprire si rivela complicato. Dopo un bacio tra Ates e Leyla la sera precedente, lei si sveglia piena di entusiasmo, mentre lui ha un forte mal di testa e non ricorda nulla.

Il direttore dell’hotel arriva alla tenuta per consegnare ad Ates una busta contenente il nome falso usato da Leyla al loro primo incontro. Ma proprio in quel momento, arriva la notizia che Ilgaz e Baris sono stati arrestati. Ates corre in commissariato, lasciando la busta a Ilter, che poi gliela consegna. Leyla, per impedirgli di aprirla, finge uno svenimento e viene portata in ospedale. Intanto, la banda tenta senza successo di entrare nello studio chiuso da Ilter, dove è stata custodita la busta.

Leyla prova a chiedere spiegazioni ad Ates sul suo atteggiamento distaccato, ma lui le risponde con freddezza, negando che sia accaduto qualcosa la sera prima. La famiglia riceve un invito per una gara di orienteering nel bosco, obbligatoria per tutti i fratelli secondo le volontà del defunto Vahit. Leyla propone di creare due squadre: lei con Umut, contro Ates, Ilgaz e Aydost. Durante il gioco, Leyla e Ates si ritrovano soli e lui, mentre competono per l’ultima bandierina, si ricorda del bacio in piscina.

Dopo la vittoria, Ates è scosso dalla consapevolezza dei cambiamenti nella sua vita e, spaventato, chiama Bige chiedendole di cercare un collegio all’estero per i fratellastri, desideroso di tornare alla sua vecchia esistenza. Leyla assiste alla chiamata e, delusa, lo affronta. Ates le confessa che non vuole legami, né con lei né con i bambini. Ferita, Leyla decide allora di portare a termine il piano di Yakup.

In azienda, Bige scopre che il fornitore non consegnerà il tessuto promesso. Lei e Ates decidono di andare in Italia a cercarne uno nuovo. Leyla, venuta a sapere della partenza, si presenta con la scusa di consegnare la borsa da viaggio e si offre di aiutarli nella ricerca, affermando di conoscere diversi commercianti. Ates accetta ma le dà solo tre ore. Dopo varie ricerche, trovano il tessuto giusto, ma nella stessa zona si aggira Hasan, che la riconosce e scatta una foto della targa dell’auto.

Hasan riesce a rintracciare Leyla alla tenuta, dove lei gli racconta una bugia: sostiene che suo padre ha un debito con gli Arcali e che lei lavora lì per estinguerlo. Intanto, Ilter manda Yakup a Galata a comprare un violino per Ilgaz, ma la comunicazione tra i due genera un acceso battibecco.

Leyla, sapendo di essere stata scoperta da Hasan, informa Yakup e la banda, che decidono di accelerare il piano: far innamorare Ates di Leyla, sposarlo e poi derubarlo. Il piano viene suddiviso in cinque fasi. Ilgaz deve andare a una festa, ma Ates si rifiuta di accompagnarla, scatenando un litigio che porta i bambini a lasciare la tenuta per andare da Umut. Anche Leyla li segue, non volendo lasciarli soli. Intanto, Ates organizza una festa nella tenuta….