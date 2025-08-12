Innocence, anticipazioni dal 17 al 23 agosto 2025

Anticipazioni e trame puntate Innocence di domenica 17 e sabato 23 agosto 2025

Irem è sotto indagine e il suo nome riempie le pagine dei giornali e dei social network. Nel frattempo, sia Harun che Hale, attraverso i rispettivi avvocati, cercano di rintracciare Sertac Kaya. La posizione di Irem diventa sempre più delicata, soprattutto dopo la deposizione rilasciata alla polizia.

Per dimostrare pubblicamente il proprio sostegno, Hale organizza una cena e condivide sui social foto delle due famiglie sorridenti e unite. Intanto, Ela viene dimessa dall’ospedale e al suo ritorno trova una festa a sorpresa per il suo compleanno. All’apparenza tutto procede bene, ma la ragazza, ancora scossa e fragile, lascia la festa e si rifugia nella sua stanza.

Quando gli ospiti se ne vanno, Timur e Bahar discutono: lui è convinto che la scelta migliore per Ela sarebbe stata accettare il denaro offerto da Hale e lasciare la Turchia.

Un flashback riporta al momento in cui Irem si era recata a casa di Ela per scusarsi di averle strappato l’orecchino, ferendole il lobo sinistro. La tensione sale quando Ela, di nascosto, chiama Ilker e gli chiede di raggiungerla, fingendo di essere sola. Scioccata, Irem afferra un vaso con l’intenzione di colpire Ela, ma finisce per colpire Bahar. Ela porta subito la madre a farsi medicare, mentre Irem e Harun se ne vanno e, sulle scale, incrociano Ilker. Furiosa, Irem si sfila l’anello di fidanzamento e lo getta a terra.

Tornando al presente, Ilker telefona a Ela chiedendole di mentire in tribunale per evitare la carcerazione preventiva e poterla incontrare di persona. Ela accetta e dichiara al giudice di essere stata lei a chiamarlo quella volta in ospedale.

Poco dopo, Irem intercetta una telefonata tra Ilker ed Ela. Quando l'uomo esce per incontrare la ragazza, l'influencer, sconvolta, decide di ubriacarsi e assumere delle pillole…