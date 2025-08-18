Innocence, anticipazioni dal 24 al 30 agosto 2025

Anticipazioni e trame puntate Innocence di domenica 24 e sabato 30 agosto 2025

Ela si allontana da casa e la sua famiglia teme che sia con Ilker. Intanto Irem diffonde un video in cui annuncia il suicidio, sconvolgendo tutti. La verità però emerge presto: il gesto era solo una messinscena. Hale decide allora di sfruttare la popolarità del filmato e convince Irem a pubblicare un secondo video di scuse, in cui dichiara che l’incontro tra Ela e Ilker la sera del presunto suicidio non è mai avvenuto.

In realtà, invece, Ilker ed Ela si erano visti proprio quella sera, tornando nel luogo in cui tutto era iniziato: lì Ela ha finalmente ricordato i dettagli della notte dell’aggressione. Ilker confida tutto ad Hale, che, per proteggerlo, organizza la sua fuga alle Cayman. Alla vigilia della nuova udienza, Ilker sembra sparito, mentre Ela comunica al suo avvocato e ai genitori di aver recuperato la memoria di quella notte. La famiglia è convinta che la sua testimonianza sarà decisiva, ma l’assenza di Ilker fa temere una fuga.

Ilker, in effetti, era pronto a imbarcarsi per lasciare il paese, ma all'ultimo momento cambia idea e si presenta in tribunale. Durante la deposizione, Ela sorprende tutti: conferma che Ilker l'ha colpita con una sedia, ma rivela che la brutale aggressione è avvenuta in un secondo momento, quando lui aveva già lasciato la casa. Non ha visto il volto del secondo aggressore, ma è sicura che non fosse Ilker: l'uomo che l'ha colpita non aveva tatuaggi sul braccio…