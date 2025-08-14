La forza di una donna, anticipazioni 15 agosto 2025

Vittorio Rossani 14 Agosto 2025

Jale / La forza di una donna (foto Mediaset)
Jale / La forza di una donna (foto Mediaset)

La forza di una donna, anticipazioni puntata di venerdì 15 agosto 2025

Bahar si trova sempre più sommersa dai problemi economici, una situazione che diventa ancora più complessa a causa dell’improvvisa rottura dello scaldabagno, un peso ulteriore sulle sue già fragili finanze. Enver fa di tutto per confortarla e sostiene che presto la loro situazione migliorerà grazie al pagamento delle camicie che sta cucendo per Abbas. Tuttavia, le speranze di Enver vengono infrante: quando arriva il momento di consegnare il lavoro, Abbas prende le camicie e se ne va senza saldare il dovuto, lasciando Enver e Bahar in una situazione ancora più precaria.

Julide ricorre a mezzi poco trasparenti per ottenere altro denaro da Suat, minacciando di rivelare il segreto su Bahar e i suoi figli. In un altro contesto, Seyfullah annuncia a Ceyda che sarà costretta a sposare Peyami contro la sua volontà. Su un fronte diverso, Jale informa Enver e Hatice di una notizia tanto attesa quanto sconvolgente: finalmente hanno trovato un donatore compatibile per Bahar, ma la persona in questione è Sirin.

Enver e Hatice, già logorati da anni di incomprensioni e dissidi, arrivano a una violenta discussione davanti all’ospedale dove lavora Jale. L’esito del litigio è devastante: entrambi dichiarano di essere pronti a procedere con il divorzio. Nonostante i suoi sforzi per mitigare questi contrasti, Jale non riesce a riportare la pace tra i due coniugi.

Sul fronte della solidarietà femminile, Bahar, Yeliz e Ceyda subiscono un altro colpo quando Ceyda viene definitivamente allontanata da Teoman, il quale le sottrae persino l’automobile come ultimo gesto di crudele distacco. Tuttavia, le tre donne decidono che è giunto il momento di reagire ai continui soprusi e alle difficoltà: concentrano le loro energie su un piano comune per risollevare le loro vite e affrontare le avversità con determinazione condivisa.

Parallelamente, Sirin prosegue nel suo gioco manipolativo e rivela a Levant i suoi crescenti sospetti su Sarp. Tuttavia, questo atteggiamento non passa inosservato ed è pedinata da uno degli uomini di Suat, aumentando ulteriormente il clima di tensione e mistero che circonda le vicende della soap… Seguici su Instagram.