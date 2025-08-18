La forza di una donna, anticipazioni dal 25 al 29 agosto 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La forza di una donna da lunedì 25 a venerdì 29 agosto 2025

Hatice trova la forza di affrontare l’ex amante del marito e, durante la visita, conosce anche una delle figlie della donna. Nel frattempo Yeliz e Ceyda organizzano una festa a sorpresa per Bahar e chiedono a Nisa di invitare anche Hatice. Alla festa, però, si presentano degli uomini poco raccomandabili che dichiarano di essere i nuovi proprietari dell’appartamento: Arif scopre che suo padre Yusuf lo ha ceduto per pagare parte dei suoi debiti di gioco.

Intanto, Umran va a far visita a Ceyda per verificare come stia spendendo i suoi soldi, senza sapere che in realtà l’appartamento appartiene a Musa. Piril, invece, nota che Bahar ha aperto un profilo social. Sarp chiede a Levent di organizzargli un incontro con Sirin: la ragazza, tra le lacrime, gli chiede scusa e lui dice di perdonarla, ma le impone di dimenticare quell’incontro. Suat esplode di rabbia con Munir per non aver saputo impedirlo.

Doruk e Nisan si affezionano sempre di più ad Arif, tanto che Doruk arriva a desiderare che diventi suo padre. Per non far pesare ai bambini l’assenza di una figura paterna, Bahar si presta a giocare con loro ma, dopo lo sforzo, accusa forti dolori. Enver la convince ad andare in ospedale e chiede ad Arif di accompagnarla. Proprio lì, mentre Bahar dorme, la donna chiama Sarp nel sonno, lasciando Arif profondamente ferito.

Nel frattempo, Sarp ospita a casa sua la madre Julide, che gli chiede di raccontarle cosa è successo dopo la caduta dal traghetto. Piril torna a casa da Alp, ma resta sorpresa nel trovare Julide ospite di Sarp. Ceyda e Yeliz litigano, perché Ceyda spera che tra Bahar e Arif nasca qualcosa.

Enver riceve un grande ordine di camicie, che non riuscirebbe a completare da solo, ma Bahar, Ceyda, Yeliz, Ferdane e Arif lo aiutano a portarlo a termine. Nel frattempo, Hatice viene contattata da Bahar, l’ex amante del marito, che le parla della possibilità che una delle sue figlie, Burcu, possa essere una donatrice compatibile di midollo per Bahar.

Enver va da Mahir per recuperare il telefono di Bahar e le foto di Sarp, ma quando Mahir le vede riconosce l’uomo e gli rivela di averlo incontrato, così come Sirin. Sconvolto, Enver affronta la figlia, convinto che sappia dove si trovi Sarp. Sirin cerca di convincerlo a tacere per la loro sicurezza, ma lui non le crede e minaccia di andare alla polizia. Per fermarlo, Sirin porta i genitori al cimitero a mostrare le false tombe di Bahar e dei bambini.

Enver, esasperato, pretende che Sirin organizzi un incontro con Sarp, altrimenti denuncerà tutto. Quando scade l'ultimatum, però, si presenta Julide, la madre di Sarp, che accompagna Enver da Bahar per riallacciare i rapporti con lei e con i nipoti. Questo riavvicinamento, però, infastidisce Enver. Intanto, Jale consiglia a Hatice di valutare il ricovero di Sirin in un ospedale psichiatrico…