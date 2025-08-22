La Promessa: Ana propone una tregua a Ricardo ma… | Anticipazioni

L’arrivo improvviso della moglie Ana (Melania Cruz) a La Promessa manderà in confusione Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela. Decisa a riavvicinarsi al figlio Santos (Manu Imzicoz), che ha abbandonato quando era soltanto un bambino, la donna cercherà di proporre al marito una sorta di tregua, ma il maggiordomo non sarà affatto d’accordo con le sue condizioni…

La Promessa, news: Ana arriva nella tenuta

Ana arriverà a La Promessa quando, grazie all’aiuto di Petra Arcos (Marga Martinez), Santos riuscirà a trovarla nel paesino dove si è nascosta per tanti anni. A quel punto, Ana cercherà un confronto con Ricardo, ma gli nasconderà che è stato Santos a chiederle di recarsi alla tenuta.

Pellicer ce l’avrà infatti con la moglie per un motivo ben preciso: non ha confessato a Santos che l’ha abbandonato per rifarsi una vita al fianco del cognato, da cui attendeva un bambino, ed avrà rincarato la dose mentendo e parlandogli di alcuni soprusi subiti da lui (in realtà mai avvenuti). Ricardo non sopporterà infatti di essere stato sminuito agli occhi di Santos e descritto come un marito violento, motivo per il quale non vorrà dare a Ana nessuna chance…

La Promessa, spoiler: Ana propone una tregua a Ricardo ma…

Proprio per questo, ad un certo punto, Ana sentirà l’esigenza di scendere a patti con Ricardo e, nel bel mezzo di un tesissimo confronto, sottolineerà che devono studiare insieme una versione dei fatti da fornire a Santos, in modo tale che il ragazzo non possa più avere dei contrasti né con lui, né tantomeno con lei.

Una mediazione che non piacerà affatto al Pellicer, certo del fatto che Santos meriti di sapere soltanto la verità e non quello che Ana ha pensato per ripulire la sua immagine, quando in passato non si è invece fatta alcuno scrupolo a lasciarlo da solo all’improvviso. Insomma, le visioni dei coniugi Pellicer saranno del tutto opposte e difficilmente conciliabili…

La Promessa, trame: il sospetto di Ana

In attesa di capire come muoversi per far desistere Ricardo dai suoi propositi, Ana continuerà comunque a gravitare attorno a La Promessa e non potrà fare a meno di notare il rapporto di “riverenza” che Santos assume ogni volta che Petra è nelle sue vicinanze. Tale modo di fare accenderà inevitabilmente i sospetti della signora Pellicer, che si domanderà fino a che punto la Arcos sia in grado di utilizzare l’ascendente che Santos ha nei suoi confronti per spingerlo a fare ciò che lei vuole.

Segno di uno scontro in arrivo tra Ana e Petra oppure la storyline virerà su altre direzioni? Ve ne parleremo prestissimo…