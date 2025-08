La promessa, anticipazioni dal 10 al 16 agosto 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 10 a sabato 16 agosto 2025

Petra fa irruzione nella stanza di Jana, rischiando di sorprendere María. Nota un’uniforme da cameriera appoggiata su una sedia e insiste per portarla via, ma Jana riesce a dissuaderla appena in tempo. Intanto, Lorenzo affronta Ayala e si vanta di essere l’artefice delle sue disgrazie; Ayala tenta di minacciarlo, ma senza risultati. Curro comunica a Julia che non la ama e che mai potrà farlo.

Maria racconta alle sue amiche un sogno bizzarro in cui i ruoli tra nobili e servitù erano invertiti. A Samuel confida invece di essersi lasciata con Salvador. Nel frattempo, la signora Ros insegna a Jana l’uso corretto delle posate. Simona rivela a Pelayo che Catalina desidera restare a La Promessa fino al parto. Pelayo accetta, dicendole che potranno restare.

Julia riferisce a Martina che Curro non la ama e che non potrà esserci felicità in un matrimonio privo d’amore, facendola sentire in parte responsabile. Cruz rimprovera Pelayo per aver posticipato la loro partenza dalla tenuta, ma il conte de Ayala, prima di andarsene, ha ancora qualcosa da dire a Cruz.

L’annuncio del matrimonio tra Curro e Julia spinge Martina a intervenire. Intanto, le lezioni impartite dalla signora Ros a Jana continuano fino a quando l’istitutrice prende una decisione importante per il suo futuro. Cruz sceglie di riassumere Pia e Romulo, decidendo che non lavoreranno più per i duchi de Los Infantes. Petra, intimorita, teme che Pia possa rubarle il posto.

Cruz si lamenta con Alonso della scelta di Catalina di restare a La Promessa, ma il marchese è irremovibile. María Fernández fa una scoperta sulla casa parrocchiale che mette in discussione le affermazioni di padre Samuel. I cuochi sono delusi per non poter partecipare al matrimonio di Catalina, ma Lope propone una soluzione creativa.

Dopo un errore di Jana durante la cena in suo onore, organizzata dai marchesi, la ragazza si rifugia nella vecchia stanza che condivideva con María. Manuel accusa Lorenzo di aver provocato Jana, ma il capitano, in modo manipolatorio, afferma che è giusto mettere alla prova la donna che sta per sposare.

Jana si sente sempre più fuori posto in questo nuovo ambiente e trova conforto solo tra la servitù. Petra e Ricardo le intimano di lasciare le cucine, seguendo gli ordini di Cruz. Julia affronta Paco, che ammette di aver ricevuto un compenso da Lorenzo. Petra cerca di mettere Cruz contro Pia e Romulo, ma la marchesa la zittisce definitivamente.

Cruz propone a Manuel di organizzare una festa per la proposta di matrimonio a Jana, chiedendogli però di inventare un passato credibile per lei, per proteggersi dai pettegolezzi. Si offre anche di convincere personalmente la ragazza. Julia, disillusa, sa che né i soldi né un matrimonio imposto potranno restituirle ciò che ha perso. Ma Lorenzo le consiglia cinicamente di pensare al lato pratico.

Petra annuncia l’arrivo improvviso del duca de Carril, padre di Vera. La giovane teme di farsi vedere in abiti da cameriera, ma Lope e le cuoche riescono a calmarla. Manuel riesce a convincere Jana della necessità della festa. Intanto, María parla ancora con padre Samuel e scopre che, oltre a risuolare scarpe, si prende cura dei più bisognosi. Ne resta colpita.

Pia rientra a La Promessa come cameriera. L’incontro con Petra è teso, ma Pia sceglie la via della calma e propone una convivenza pacifica. Il duca de Carril sembra ignorare Vera, nonostante la sua agitazione per la sua presenza. Marcelo, invece, pare turbato da qualcuno che ha visto.

Le lezioni con la signora Ros proseguono con successo, ma l’istitutrice si mostra sempre più preoccupata per il progetto che la marchesa ha in mente per Jana e la mette in guardia. Pelayo è ancora indeciso sul futuro e teme che il padre del bambino di Catalina possa tornare e reclamare il figlio. Martina chiede a Catalina se è ancora innamorata di Adriano.

Julia e Curro, dal canto loro, sono incerti sul matrimonio, mentre Lorenzo e José Juan continuano a portare avanti i propri accordi. Jana, in ansia per l’imminente festa della proposta, si confida con María, che le rivela di aver rivalutato padre Samuel.

Il mattino seguente, Petra scopre che María ha dormito nella stanza di Jana. La marchesa, venuta a sapere dell'accaduto, intende approfittare dell'errore per i suoi fini…