La promessa, anticipazioni dal 17 al 23 agosto 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 17 a sabato 23 agosto 2025

Cruz nomina Pia sua cameriera personale e le ordina di informare maggiordomi e governante. La decisione infastidisce visibilmente Petra, alla quale Pia chiede di tornare a trattarla come un’uguale.

Catalina propone a Cruz di partecipare alle nozze come testimone di Pelayo, ma la marchesa rifiuta, e Manuel, che assiste alla conversazione, ne resta colpito. Nel frattempo, Romulo chiede a Ricardo di mettere da parte il rancore verso Pia per avergli nascosto di essere ancora viva.

Petra, amareggiata per il nuovo incarico di Pia, si confida con Santos, ipotizzando che la marchesa lo abbia fatto per vendicarsi di lei per non averla informata che Pia e Romulo avevano lavorato per i duchi.

Successivamente, Petra informa Jana che Maria è stata licenziata per aver dormito nella sua stanza, esortandola a essere riconoscente per gli sforzi dei marchesi nell’accoglierla in famiglia. Jana si confronta con Maria, la quale le chiede di intercedere per lei presso la marchesa. Quando Jana e Cruz parlano della questione, la marchesa accetta di non licenziare Maria, ma soltanto a patto di ottenere qualcosa in cambio.

Cruz ordina a Jana di interrompere definitivamente ogni rapporto con i membri della servitù, e impone agli altri domestici di fare lo stesso nei suoi confronti. La signora Ros le fa notare che Jana sta imparando rapidamente, ma la marchesa è convinta che, prima o poi, commetterà un errore.

Curro rivela a Martina tutta la verità sulle sue origini: Alonso è suo padre e Jana è sua sorella. Martina, sconvolta, decide di non soffermarsi troppo sulla notizia e di godersi il momento per il bene della cugina Catalina. Marcelo confida a Teresa di aver visto un testimone del suo crimine a La Promessa, mentre Ricardo svela a Romulo il vero legame di parentela che li unisce e i due concordano di mantenere il segreto. Pia tenta un nuovo approccio con Ricardo, senza successo. Maria Fernandez, invece, si dimostra disponibile ad aiutare padre Samuel nelle attività di sostegno ai bisognosi del rifugio.

Arriva finalmente il giorno delle nozze di Catalina e l’emozione è palpabile, ma un evento inatteso rovina tutto: Pelayo la lascia con una lettera in cui ammette di non sentirsi in grado di riconoscere il bambino che lei aspetta. Catalina si chiude in camera e accetta solo il conforto di Simona. Mentre Cruz si lamenta perché il suo desiderio di liberarsi di Catalina è stato vanificato, Lorenzo è soddisfatto all’idea che presto suo figlio Curro possa sposare Julia.

Jana prosegue le lezioni di comportamento con la signora Ros. Quando Maria entra in stanza per servire la colazione, Jana, su segnale dell’istitutrice, la tratta con freddezza e un pizzico di arroganza. Offesa, Maria si sfoga con Teresa, che le spiega come questi atteggiamenti servano solo a salvare le apparenze e ad agevolare l’accettazione di Jana in famiglia.

L’intera servitù è scossa dall’annullamento del matrimonio, ma padre Samuel vede un lato positivo nella vicenda. Manuel, Jana e don Romulo spiegano a Ricardo perché hanno nascosto la verità sulla presunta scomparsa di donna Pia; lei si giustifica dicendo di aver temuto per la propria vita a causa di Gregorio, ma Ricardo preferisce prendersi del tempo per riflettere.

Cruz e Alonso litigano sull’inevitabile scandalo che esploderà quando la gravidanza di Catalina renderà evidente la nascita di un figlio illegittimo. José Juan, dal canto suo, pretende riconoscenza da Julia per l’idea del matrimonio riparatore, ma né lei né Curro la gradiscono.

Cruz sprona Jana a completare la lista degli invitati alla festa di fidanzamento, ma la ragazza teme che qualcosa possa andare storto, nonostante la preparazione con l’istitutrice. Intanto, donna Petra punisce Maria con un mese senza giorni di riposo per aver saltato i turni, non accettando come valida la motivazione legata alla carità cristiana verso i rifugiati.

Alla fine, Catalina si presenta a tavola, ma gli uomini della famiglia meditano di vendicarsi del conte Pelayo.