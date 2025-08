La Promessa: Maria e Samuel sul punto di cedere alla passione ma… | Anticipazioni

Niente da fare: l’attrazione tra la domestica Maria Fernandez (Sara Molina) e Padre Samuel (Daniel Schroeder), il parroco di Lujan, non accennerà a diminuire. Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, i due sembreranno sul punto di cedere alla passione, ma fortunatamente verranno interrotti…

La Promessa, news: l’infortunio di Padre Samuel

La storyline prenderà il via nel momento in cui Padre Samuel avrà un incidente con il motorino e si ferirà ad una gamba, motivo per il quale verrà operato d’urgenza. A quel punto, visto che non sarà completamente autosufficiente, Maria chiederà a Romulo Baeza (Joaquin Climent) il permesso di continuare ad ospitare il sacerdote nella tenuta: una richiesta che troverà il benestare dei marchesi Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro) ma non quella di Petra Arcos (Marga Martinez), che cercherà invano di sbarazzarsi dell’uomo.

Memori della promessa che si erano fatti di restare amici, nonostante un bacio scambiato poco tempo prima, Maria si sentirà sempre più attratta da Samuel, al quale darà completa assistenza. Tuttavia, un giorno, la situazione si surriscalderà più del dovuto…

La Promessa, spoiler: Maria e Samuel sul punto di lasciarsi andare alla passione ma…

Eh sì: al termine di un litigio sulle gestione del rifiuto dei bisognosi, di cui si starà occupando Maria per via dell’infortunio di Samuel, i due non riusciranno a resistere alla reciproca attrazione che sentono e finiranno per scambiarsi un focoso bacio, che rischierà di andare ben oltre. A bloccare la svolta alla “uccelli di rovo” ci penserà dunque un valletto, che arriverà all’improvviso nella stanza.

Maria e Samuel comprenderanno dunque di avere esagerato per l’ennesima volta e si staccheranno, senza destare alcun tipo di sospetto nel loro collega. Nelle ore successive, la “freddezza” tra i due sarà abbastanza palese tant’è che la Fernandez cercherà a più riprese di avere un chiarimento, ma Samuel si rifiuterà di ascoltarla e “passerà all’azione”…

La Promessa, trame: Samuel evita Maria

Per evitare di dover restare ancora a stretto contatto con lei, Samuel si rimetterà in piedi prima del dovuto e comincerà a muoversi con delle stampelle; ciò per evitare che Maria continui ad assisterlo e ad avvicinarsi troppo rischiando di mandare a monte la sua vocazione.

La già controversa situazione troverà dei nuovi sviluppi quando Samuel scoprirà con estremo fastidio che Maria si è fatta accompagnare da Angela (Marta Costa) al rifugio dei bisognosi, che in teoria doveva restare segreto per evitare che le persone troppo vicine a Alonso e Cruz ne venissero a conoscenza e capissero che ha utilizzato i soldi dei marchesi non per le (inesistenti) opere di ristrutturazione della parrocchia.

Samuel tirerà dunque un sospiro di sollievo soltanto quando Angela gli prometterà che con lei il suo segreto è al sicuro. Ciò però non scioglierà le sue riserve sul rapporto “peccaminoso” con Maria… Seguici su Instagram.