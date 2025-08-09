La Promessa: Pia chiude la relazione con Ricardo, ecco perché | Anticipazioni

Le menzogne di Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) circa il suo matrimonio precedente con Ana (Melania Cruz) spingeranno Pia Adarre (Maria Castro) a prendere una decisione difficile. Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, la domestica deciderà di chiudere all’improvviso la sua relazione con il maggiordomo. Dietro tutto ciò ci sarà un motivo ben preciso…

La Promessa, news: la moglie di Ricardo è ancora viva

Come vi abbiamo raccontato in precedenza, Ricardo confesserà a Pia che la moglie Ana è ancora viva e che lui ha fatto credere al figlio Santos (Manu Imizcoz) che fosse morta soltanto perché non è riuscito a rivelargli che, vent’anni prima, la donna ha deciso di scappare con il cognato (con il quale aveva iniziato una relazione extraconiugale).

Da un lato la Adarre capirà le motivazioni che hanno spinto il Pellicer a tacere; dall’altro Santos finirà per scoprire tutta la verità dalla perfida Petra Arcos (Marga Martinez) e deciderà di andare in cerca della madre per capire se la sua versione dei fatti coincida con quella di Ricardo. Un’iniziativa che metterà il Pellicer in seria difficoltà, dato che Ana dirà a Santos che è fuggita da un matrimonio infelice nel quale il marito non faceva altro che vessarla e farla sentire inadeguata…

La Promessa, trame: Ricardo delude Pia

Tutto questo, dunque, a quali risvolti porterà? Per prima cosa, possiamo anticiparvi che Santos tenderà a credere alla versione di Ana, ma chiederà egualmente a Ricardo di incontrare la madre, con lui presente, per fare un’ulteriore verifica dei suoi sospetti.

Ovviamente, visto che non si sentirà pronto ad incontrare la donna che l’ha fatto soffrire per oltre due decenni, Ricardo scarterà con forza la proposta di Santos, anche se Romulo Baeza (Joaquin Climent) gli dirà che non può di certo scappare in eterno dal suo passato, soprattutto ora che si sta ripresentando nella sua vita.

Un pensiero che, in qualche modo, avrà anche Pia, la quale chiederà a Ricardo se nutra ancora dei sentimenti per Ana. Tale domanda coglierà completamente alla sprovvista Pellicer, che affermerà di sentirsi confuso al riguardo e di non poter prevedere la sua reazione qualora dovesse incontrare effettivamente la moglie…

La Promessa, spoiler: Pia chiude la storia con Ricardo

Queste parole si trasformeranno in un vero e proprio colpo al cuore per Pia. Pur essendo profondamente innamorata dell’uomo, la Adarre non vorrà fare da terzo incomodo in un matrimonio completamente irrisolto e, confusa dai discorsi maligni di Petra, affronterà Ricardo e gli dirà a chiare lettere che non possono stare insieme.

Anche se cercherà di spiegare meglio la sua confusione, Ricardo non riuscirà a convincere Pia, che preferirà davvero chiudere la loro storia appena cominciata per evitare di soffrire. Ma per la coppia appena nata sarà davvero giunto il momento di separarsi? Attenzione alle prossime vicende perché sta per accadere qualcosa che rimescolerà ancora una volta le carte in tavola… Seguici su Instagram.