La Promessa: Cruz infuriata con Alonso, ecco perché | Anticipazioni

Non sarà soltanto la dichiarazione di guerra di Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) a rendere amare le giornate di Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la dark lady si arrabbierà tantissimo con il marito Alonso (Manuel Regueiro) per via di una sua decisione. Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

La Promessa, news: Catalina fa una richiesta ad Alonso

Appena apprenderà – in seguito ad un malore – di essere in attesa di due gemelli, Catalina (Carmen Asecas) comincerà a pensare al suo futuro. Dato che sarà stata abbandonata da Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) a pochi minuti dalle nozze e non avrà idea di dove si trovi Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami), il padre delle due “creature”, Catalina si porrà come obiettivo primario quello di allontanarsi dalla tenuta.

Una volontà “studiata” per mettere una solida distanza con Cruz, “colpevole” di aver chiesto allo stesso Pelayo di arrivare a La Promessa con il fine di sedurla e portarla via da lì. Non a caso, al fine di fare un dispetto alla matrigna, la Lujan chiederà ad Alonso di donarle un palazzetto familiare di Cadice, lo stesso che Cruz avrà ricevuto in eredità dal defunto padre Juan.

La Promessa, trame: Alonso trova un compromesso

Anche se, in quanto marchese di Lujan, potrà disporre dell’edificio a suo piacimento, Alonso deciderà comunque di chiedere il permesso a Cruz prima di regalarlo a Catalina. Come facilmente prevedibile, la dark lady non darà però il suo benestare e scoraggerà Alonso dal fare qualsiasi tipo di mossa con il suo immobile.

Proprio per non innescare dei nuovi dissapori con la consorte, Alonso ricorrerà dunque ad un piano b: possiamo infatti anticiparvi che stupirà Catalina regalandole il palazzo familiare di Madrid. Un’offerta che la ragazza accetterà di buon grado, conscio del fatto che il padre ha voluto probabilmente accontentarla in qualche modo dopo il categorico rifiuto di Cruz. Tuttavia, anche in questo caso, la Ezquerdo non sarà contenta appena scoprirà l’arcano…

La Promessa, spoiler: Cruz infuriata con Alonso

In tal senso, è bene precisare che Cruz si renderà conto di ciò che Alonso ha fatto soltanto quando i documenti per il passaggio di proprietà del palazzo di Madrid saranno stati firmati. A differenza di Manuel (Arturo Garcia Sancho), che non vedrà nulla di male nel gesto compiuto dal padre, Cruz ricorderà al marito che non avrebbe dovuto privare il figlio di una parte di eredità senza il suo consenso e tenterà invano di capire se il “regalo” possa essere in qualche modo fermato.

Parole che faranno andare su tutte le furie Alonso, che stigmatizzerà il comportamento di Cruz e sottolineerà che anche Catalina ha il sacrosanto diritto di ricevere qualche immobile dei Lujan. Insomma, i due marchesi saranno per l’ennesima volta ai ferri corti e la tensione tra di loro non accennerà a diminuire.

Ciò almeno finché Catalina non si renderà protagonista di un gesto per salvare l’intera famiglia dalla rovina ed utilizzerà proprio il palazzetto appena ricevuto per tentare di scongiurarla. Catalina darà infatti al padre il suo consenso affinché venda la sua nuova proprietà, per evitare così di disfarsi di alcuni territori de La Promessa che, se coltivati, potrebbero portare a nuovi ingressi economici nel corso degli anni… Seguici su Instagram.