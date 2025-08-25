La Promessa: Curro andrà in cerca di Ramona, ecco perché | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, la misteriosa camera della tenuta, adiacente a quelle di Cruz Ezquerdo (Eva Martin), spingerà Curro de la Mata (Xavi Lock) a mettersi nuovamente in contatto con l’anziana Ramona (Inma Perez Quiros). Cerchiamo dunque di capire per quale motivo il ragazzo prenderà questa decisione…

La Promessa, news: Jana scopre dell’esistenza della stanza

Come vi abbiamo anticipato nei nostri post, i primi a trovare la stanza saranno Lope (Enrique Fortun), Vera (Angela Echaniz), Marcelo (Jorge Casat) e Teresa (Andrea del Rio). I quattro, al termine di alcune investigazioni, scopriranno che in passato la camera confinante apparteneva ad Alonso (Manuel Regueiro) e ipotizzeranno che l’angusto luogo sia stato utilizzato dal marchese in persona per nascondere un’amante.

A riprova di quel sospetto ci sarà una serie di lettere, scritte da una misteriosa Lola. Appena entrerà a conoscenza di tutti i particolari, Pia Adarre (Maria Castro) non farà dunque fatica a unire tutti i tasselli del puzzle e capirà che Lola altri non era che Dolores, la defunta madre di Curro e Jana Exposito (Ana Garces).

Non a caso, la moglie di Manuel (Arturo Garcia Sancho) sarà scioccata quando entrerà nella stanza, dove ci sarà anche una piccola culla, e racconterà a Teresa parte della sua storia. Entrando nello specifico, Jana ammetterà che la madre Dolores è stata l’amante di Alonso, ma non svelerà all’ex collega che il figlio illegittimo è Curro.

La Promessa, trame: Curro scopre dell’esistenza della camera

Ovviamente, dopo che avrà letto tutte le missive scritte da Dolores, Jana renderà partecipe anche Curro del ritrovamento della stanza. I due fratelli ragioneranno dunque sul da farsi e penseranno di rivolgersi a Ramona che, in quanto vecchia amica di Dolores, potrebbe certamente aiutarli a risolvere il mistero.

Data la gravidanza di Jana, Curro si offrirà volontario per andare in cerca di Ramona e prometterà alla sorella di fare il possibile per riportarla nel marchesato di Lujan. Ma tale promessa sarà più facile a dirsi che a farsi…

La Promessa, spoiler: Curro va in cerca di Ramona

Curro non farà fatica a rintracciare Ramona, che sarà ben felice di riabbracciarlo ma storcerà il naso quando scoprirà che Jana è ormai sposata con Manuel e aspetta un figlio da lui. A detta dell’anziana, il bambino si rivelerà per Jana una vera e propria disgrazia, in primis poiché non riterrà possibile che Cruz (Eva Martin) e Alonso potranno mai accettarla come una di famiglia.

Inoltre, Ramona si farà sempre più diffidente quando Curro le parlerà della stanza de La Promessa e sottolineerà con insistenza che è la stessa dove Alonso lo ha nascosto con Dolores subito dopo la nascita. Come reagirà dunque Ramona quando Curro le chiederà di tornare con lui nei pressi della tenuta? Seguici su Instagram.