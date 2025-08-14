La Promessa: Jana confessa a Teresa un suo segreto, ecco quale | Anticipazioni

Le indagini sulla misteriosa stanza trovata nei sotterranei de La Promessa spingeranno Jana Exposito (Ana Garces) a confidare parte della sua storia a Teresa Villamil (Andrea del Rio). Non a caso, la neo moglie di Manuel de Lujan (Manuel Regueiro) inviterà la domestica a non parlare con nessuno di quello che avrà appena raccontato…

La Promessa, news: le indagini di Lope, Marcelo, Teresa e Vera sulla camera segreta

Nei nostri precedenti post, vi abbiamo anticipato che i primi ad accedere nella misteriosa stanza saranno Teresa, suo fratello Marcelo (Jorge Casat), Vera Gonzalez (Angela Echaniz) e Lope Ruiz (Enrique Fortun). Questi ultimi, dato chela camera sarà comunicante con quella di Cruz (Eva Martin), ipotizzeranno inizialmente che la stanza in questione sia stata utilizzata tantissimo tempo prima dalla marchesa per nascondere qualcuno.

Tuttavia, dopo aver fatto delle domande a Candela (Teresa Quintero) e Simona (Carmen Flores Sandoval), i quattro capiranno che la camera è servita al marchese Alonso (Manuel Regueiro) per nascondere una sua amante e un figlio neonato illegittimo. Ipotesi che troverà concretezza quando verranno ritrovate le lettere d’amore per il marchese scritte da una tale Lola circa vent’anni prima. Un’informazione che farà sì che Pia Adarre (Maria Castro) riunisca tutti i tasselli del puzzle appena apprenderà delle indagini degli inservienti…

La Promessa, trame: Jana entra nella stanza segreta e scappa!

Eh sì: Pia capirà subito che Lola è in realtà Dolores, la defunta madre di Jana. Proprio per questo, la Adarre chiederà a Teresa di consegnarle tutte le missive che ha ritrovato insieme a Lope, Marcelo e Vera. Dopo averle ricevute, Pia non perderà tempo per farle avere a Jana, la quale le leggerà attentamente e capirà che la Adarre non si è sbagliata e che le lettere sono state scritte dalla madre.

Jana avrà dunque la certezza di non essersi sbagliata circa la liaison avuta da Dolores con Alonso, né tanto meno sul fatto che è proprio il marchese il padre di Curro (Xavi Lock). Per questo, la Exposito chiederà a Pia di parlare con Teresa affinché le accompagni nella stanza. Una volta che sarà al suo interno, Jana apparirà molto turbata, soprattutto quando vedrà l’umile letto con la piccola culla destinata al piccolo “Marcos”, e se la darà a gambe levate…

La Promessa, spoiler: Jana confessa a Teresa un suo segreto!

A quel punto, Teresa non potrà fare a meno di porsi delle domande sullo strano comportamento di Jana. Per evitare qualsiasi tipo di fraintendimento, la Exposito sceglierà quindi di essere in parte sincera con la Villamil e, con l’aiuto di Pia, le confesserà che la misteriosa Lola altre non era che sua madre Dolores.

Anche se confermerà che la madre è stata l’amante di Alonso, Jana eviterà di dire a Teresa che Curro è il figlio illegittimo del marchese. A domanda diretta sul bambino, la Exposito risponderà che non ha più avuto notizie sul fratellino dal giorno in cui è morta Dolores. Una bugia bianca che Jana dirà per proteggere Curro, dopo aver fatto giurare a Teresa di non parlare con nessuno nemmeno della vera identità dell’amante di Alonso.

La Villamil riuscirà però a mantenere la completa riservatezza sulla questione anche con Marcelo, Vera e Lope?