La Promessa: Maria spiazzata da una decisione di Padre Samuel | Anticipazioni

Una decisione di Padre Samuel (Daniel Schroeder) spiazzerà Maria Fernandez (Sara Molina) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Il sacerdote troverà infatti un modo per cercare di porre fine al suo legame “peccaminoso” con la domestica, ma finirà per indispettirla…

La Promessa, news: l’incidente di Padre Samuel

La storyline avrà un veloce scossone quando Padre Samuel avrà un incidente con il suo motorino. A quel punto, visto che verrà operato ad una gamba, il sacerdote avrà bisogno di qualcuno che badi a lui per tutto il giorno, motivo per il quale Maria chiederà con successo a Romulo Baeza (Joaquin Climent) di convincere Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manueil Regueiro) a concedere il loro benestare affinché l’uomo possa restare nella tenuta anche per tutta la convalescenza.

Memore del bacio appassionato scambiato con lei qualche tempo prima, Samuel cercherà di mantenere le giuste distanze con Maria, la quale inizierà ad occuparsi sia della pulizia della canonica, sia dei bisognosi del rifugio che il sacerdote ha edificato nel marchesato di Lujan. Una vicinanza che irrimediabilmente porterà la Fernandez a legarsi sempre di più a Padre Samuel, finché non si arriverà ad un altro punto apparente di non ritorno…

La Promessa, trame: Padre Samuel e Maria sul punto di cedere alla passione

Come abbiamo già avuto modo di accennarvi nei nostri precedenti post, Samuel e Maria saranno sul punto di cedere alla passione, ma fortunatamente l’arrivo di un valletto bloccherà l’atmosfera “focosa” prima che sia troppo tardi e il sacerdote venga meno al suo voto di castità.

Fatto sta che, da quel momento in poi, Samuel inizierà a mostrarsi scostante con Maria. Non a caso, nel corso di un teso dialogo, le ricorderà che hanno deciso di restare semplicemente amici e comincerà a fare a meno dei suoi servizi. Ad esempio, il sacerdote inizierà ad utilizzare le stampelle per alzarsi dal letto e tornerà ad usare la tunica tipica del suo servizio di “uomo consacrato a Dio”. Tutto ciò farà da preludio alla decisione cruciale che prenderà Samuel…

La Promessa, spoiler: Padre Samuel vuole andare via dalla tenuta

Approfittando di una chiacchierata con Simona (Carmen Flores Sandoval) e Simona (Teresa Quintero), Samuel svelerà a Maria che ha deciso di andare via da La Promessa per tornare a stare in canonica e che, molto probabilmente, chiederà al vescovo di trasferirlo in un’altra parrocchia perché sente l’esigenza di svolgere altrove il suo servizio.

Tali parole spiazzeranno Maria, convinta che Samuel stia soltanto fuggendo da quello che sente per lei. Non a caso, la domestica si sentirà profondamente amareggiata per il “muro” messo dal sacerdote nei suoi confronti e cercherà di confidarsi con Jana Exposito (Ana Garces). Alla fine, però, il sacerdote lascerà davvero La Promessa – e di conseguenza la soap – oppure qualcosa lo tratterrà ancora lì? Ve ne riparleremo prestissimo… Seguici su Instagram.