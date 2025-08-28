La Promessa: Martina furiosa con Cruz e Alonso, ecco perché | Anticipazioni

Come tentare di uscire dalla crisi de La Promessa? Prendendosi gioco dell’ingenua nipote Martina (Amparo Pinero). È questo lo stratagemma che metterà su Cruz Ezquerdo (Eva Martin), con la complicità del riluttante marito Alonso de Lujan (Manuel Regueiro), nelle prossime puntate italiane della telenovela. Tuttavia, il grande inganno non avrà buon fine…

La Promessa, news: i Lujan in crisi economica

Dopo aver perso alcuni importanti affari anche a causa della pubblicazione sui giornali scandalistici della notizia del matrimonio tra il figlio Manuel (Arturo Garcia Sancho) e la domestica Jana Exposito (Ana Garces), Alonso si troverà a dover fronteggiare una grossa crisi economica. Oltre a ventilare l’ipotesi di licenziare alcuni dipendenti, contando sulla discrezione di Romulo Baeza (Joaquin Climent), Alonso ad un certo punto troverà necessario disfarsi di alcuni territori che gli appartengono.

A questo punto, però, Alonso avrà necessariamente bisogno del consenso di Martina, proprietaria del 25% della tenuta (che le è stato donato dalla madre Margarita). Un particolare non di poco conto, visto che la ragazza deciderà di schierarsi dalla parte di Manuel e Catalina (Carmen Asecas), che invece di vendere i terreni vorranno coltivarne alcuni dismessi per cercare di avere dei ricavi. Soluzione che non convincerà il marchese, dato che avrà bisogno di liquidità nel più breve tempo possibile…

La Promessa, spoiler: Cruz e Alonso ingannano Martina

Partendo da ciò si creeranno i presupposti per il grande inganno: Cruz farà sapere a Alonso che è necessario forzare un po’ la mano con Martina, arrivando persino ad ingannarla per convincerla a vendere. Anche se inizialmente non sarà d’accordo con tale escamotage, il marchese alla fine lascerà la consorte libera di agire.

A quel punto, durante una chiacchierata fintamente amichevole, Cruz farà sapere a Martina che lei e Alonso possono comunque andare avanti con la vendita, anche senza il suo consenso, perché dispongono del 75% de La Promessa. In sintesi, la Ezquerdo dirà alla nipote che possono costringerla a procedere con la vendita, ragione per la quale le conviene accettarla senza tergiversare oltre. Inganno nel quale Martina cadrà con tutte le scarpe, almeno finché Angela de Figueroa (Marta Costa) non la metterà in guardia…

La Promessa, trame: Martina furiosa con gli zii, ecco perché

Eh sì: dati i suoi studi in legge, la figlia di Leocadia (Isabel Serrano) farà presente a Martina che gli zii le hanno raccontato una vera e propria menzogna. In pratica, Angela spiegherà alla Lujan che Alonso è legittimato a disporre a suo piacimento soltanto della parte dei territori de La Promessa che gli appartengono, ragione per cui lei può pretendere che venga tolto dalla vendita il suo 25%.

Un’informazione che farà andare su tutte le furie Martina, la quale capirà che Alonso e Cruz l’hanno soltanto presa in giro per non essere gli unici a perdere qualcosa a causa della crisi finanziaria della loro tenuta. Furiosa, Martina affronterà dunque gli zii e dirà che hanno completamente perso la sua fiducia.

Tale discussione farà immediatamente capire a Cruz che c’è Angela dietro tutto quanto, visto che è l’unica che si intende di legge. Particolare che potrebbe accentuare ancora di più gli scontri tra la dark lady e l’ospite sgradita Leocadia… Seguici su Instagram.