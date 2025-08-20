La Promessa: Padre Samuel decide di restare ma… | Anticipazioni

Nessuna partenza in arrivo per Padre Samuel (Daniel Schroeder) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Dopo aver preso in considerazione l’idea di andare via per allontanarsi dalla “tentazione carnale” rappresentata da Maria Fernandez (Sara Molina), il parroco di Lujan ritornerà sui suoi passi e deciderà di restare. Tuttavia, nel giro di poco tempo, l’atteggiamento del sacerdote comincerà a destare dei sospetti…

La Promessa, news: Padre Samuel vuole andare via

La storyline prenderà il via quando Samuel si riprenderà dall’operazione che ha subito in seguito all’incidente che ha avuto con la sua motocicletta. Dopo aver affrontato tutta la convalescenza negli alloggi della servitù della tenuta, grazie a Maria che chiederà il permesso a Romulo Baeza (Joaquin Climent) affinché ciò avvenga, il parroco capirà che ormai la sua amicizia con la Fernandez è andata troppo oltre.

Una consapevolezza che l’uomo raggiungerà quando sarà sul punto di lasciarsi andare alla più completa passione con Maria, salvo essere interrotto dall’arrivo “fortuito” di un valletto nella sua camera da letto. Dato che non vorrà tradire il suo voto di castità, a Samuel non resterà altra scelta se non quella di mettere distanza tra lui e Maria e comunicherà a tutti quanti che vuole chiedere il trasferimento lontano da Lujan…

La Promessa, spoiler: Samuel alla fine decide di rimanere…

In ogni caso, Samuel cambierà idea in fretta e furia. Possiamo infatti anticiparvi che il sacerdote comincerà a pensare che Maria sia soltanto l’ennesima “prova” che il Signore gli ha messo davanti per testare in maniera concreta la sua vocazione sacerdotale. Proprio per questo, al termine di un incontro piuttosto duro con la domestica, il sacerdote deciderà di restare a Lujan, soprattutto per non abbandonare il rifugio per bisognosi che ha appena messo su.

Da un lato Maria sarà felice per il repentino cambio di idea di Samuel, il quale si giustificherà con i domestici asserendo che è stata Cruz Ezquerdo (Eva Martin) a chiedergli di trattenersi ulteriormente. Dall’altro la Fernandez non potrà fare a meno di dispiacersi quando Samuel le dirà chiaro e tondo che ormai la considera non come una tentazione, bensì come una prova che Dio ha messo sul suo cammino.

La Promessa, trame: qualcuno comincia a sospettare di Samuel

Ad ascoltare tale conversazione da lontano, per puro caso, ci sarà anche Catalina de Lujan (Carmen Asecas), che comincerà a farsi delle domande sulla natura del rapporto tra Maria e Samuel. Non a caso, la figlia di Alonso (Manuel Regueiro) farà sulla questione delle “domande mirate” ad Angela de Figueroa (Marta Costa), la figlia di Leocadia (Isabel Serrano), ma quest’ultima non crederà all’idea che il sacerdote si stia approfittando della bontà della giovane inserviente.

In cerca di risposte, Catalina troverà il coraggio di parlare apertamente della cosa anche con Maria, la quale ovviamente eviterà di dirle di aver più volte baciato Padre Samuel essendosi innamorata di lui. Maria le darà così tutte le rassicurazioni del caso, ma ciò basterà per convincere Catalina che non stia succedendo nulla tra lei e Samuel? Seguici su Instagram.