Tradimento anticipazioni: Güzide scopre qualcosa di importante su Dündar!

Negli episodi inediti di Tradimento, in onda su Canale 5 in prima serata a partire da venerdì 29 agosto 2025, la povera Güzide Özgüder (Vahide Perçin) scoprirà qualcosa di estremamente importante su Dündar Terzioğlu (Emin Günenç), il suo presunto figlio naturale. Una rivelazione che la porterà a fare delle ulteriori indagini sul conto del giovane imprenditore…

Tradimento, spoiler: la rivelazione su Dündar

In seguito ad un esame del DNA, Dündar risulterà essere il figlio biologico di Güzide e Tarik Yenersoy (Mustafa Uğurlu). A quel punto, la Özgüder non avrà alcun dubbio a riguardo e crederà al fatto che sia stato scambiato, alla nascita, con Oylum (Feyza Sevil Güngör), che continuerà a considerare come sua figlia.

Proprio per questo, Güzide incomincerà a frequentare Dündar, che instaurerà un rapporto di fiducia anche con il fratello maggiore Ozan (Yusuf Çim). Un clima apparentemente felice che verrà rovinato quando, nella casa della Özgüder, si presenterà un’ostetrica che le rivelerà qualcosa di importante su Dündar. Con dovizia di particolari, la donna farà sapere a Güzide che il giovane Terzioğlu non può essere suo figlio, visto che ha assistito la vera madre nei momenti del parto, e le insinuerà il dubbio che anche il ragazzo stesso potrebbe essere stato ingannato…

Tradimento, trame: Güzide vuole fare un nuovo test del DNA

Güzide inizierà infatti a pensare che il grande castello di menzogne sia da attribuire alla giovane matrigna di Dündar, che ha intentato una causa legale per estromettere il giovane dall’eredità milionaria del marito appena si è venuto a sapere che non è suo figlio biologico. A detta della Özgüder, la donna potrebbe infatti aver macchinato tutto quanto per diventare l’unica erede del grande patrimonio, puntando sul fatto che nemmeno Oylum avrebbe potuto svolgere indagini accurate.

Il padre di Dündar è infatti morto carbonizzato, ragione per la quale Oylum non può effettivamente accertare se sia sua figlia oppure no. Spinta da tutte queste considerazioni, Güzide si avvarrà dunque dell’aiuto di Ozan per procurarsi un campione di DNA di Dündar e confrontarlo nuovamente con il suo. Tuttavia, lo stesso Terzioğlu comincerà a comportarsi in maniera strana…

Tradimento, trame: Güzide vuole fare un nuovo test del DNA

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Dündar scoprirà da Yeşim Denizeren (Asena Girişken), con la quale avrà iniziato una sorta di flirt anche se saprà benissimo che è la moglie del padre Tarik, che l’ostetrica ha detto a Güzide che non può essere suo figlio. Invece di affrontare la questione con la “madre”, Dündar manterrà il silenzio e si mostrerà infastidito quando capirà che Ozan l’ha invitato a pranzo solo per sondare il terreno e testare la sua effettiva sincerità.

Per la prima volta, Dündar darà dunque modo ai telespettatori di intuire che sta nascondendo qualcosa e, partendo da questi presupposti, la trama si complicherà sempre di più… Seguici su Instagram.