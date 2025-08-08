Un amore come te, film turco: cast e trama | Canale 5

A volte basta un piccolo villaggio sul mare per cambiare il corso di una vita. È proprio qui che Un amore come te, il nuovo emozionante film turco in onda domenica 10 agosto su Canale 5, intreccia la storia di Deniz e Ali. Lei scappa da un passato che pesa, lui si aggrappa alle sue radici. Nessuna passione travolgente, ma un amore che cresce piano, fatto di gesti semplici, silenzi e sguardi che parlano più di mille parole.

Aşk Sana Benzer, questo il titolo originale, ha come protagonisti Burak Özçivit e Fahriye Evcen, una coppia la cui chimica va ben oltre la finzione. Sullo schermo interpretano Ali e Deniz, ma è proprio durante le riprese che il loro legame si è trasformato in qualcosa di reale, destinato a cambiare per sempre le loro vite.

La storia si apre in un villaggio affacciato sul mare Egeo. Deniz, una donna in fuga da un passato complesso e da un’identità che non sente più sua, arriva a Muğla con un nuovo nome e la speranza di una seconda possibilità. Lavora in una gelateria, raccogliendo sapori nuovi per cancellare quelli che ancora le fanno male.

Qui incontra Ali, giovane ristoratore legato alla memoria del padre e alla gestione dell’attività di famiglia. È riservato, radicato, e porta il peso silenzioso delle aspettative. Il loro primo incontro è semplice, ma tutt’altro che banale: due anime che non cercano nulla e trovano molto più di quanto avrebbero immaginato.

La loro è una storia costruita con pazienza: poche parole, piccoli gesti, un’intimità che cresce giorno dopo giorno. Ma nessun passato resta davvero sepolto, e anche per loro arriverà il momento di scegliere se affrontare la verità… o lasciarla andare!

Diretto da A. Taner Elhan, Un amore come te è uscito nei cinema turchi nel gennaio 2015. Girato tra Kıyıkışlacık, nel distretto di Milas, e altri angoli suggestivi del sud della Turchia, il film riesce a trasformare il paesaggio in qualcosa di più di una semplice cornice: diventa parte integrante del racconto. Il film sceglie la semplicità e punta tutto sulle emozioni vere, evitando esagerazioni o drammi forzati. È una storia raccontata con sensibilità, perfetta per chi cerca qualcosa di autentico e profondo.

A rendere la pellicola ancora più speciale è il fatto che, mentre interpretavano Ali e Deniz, Burak Özçivit e Fahriye Evcen stavano vivendo un amore vero anche fuori dal set. Dopo essersi conosciuti durante le riprese di Çalıkuşu, è proprio con questo film che il loro legame si è rafforzato e trasformato in qualcosa di profondo. Oggi sono sposati e genitori di due figli, dunque la complicità che portano sullo schermo non è recitata: è reale.

È un racconto intimo ma universale, che sfiora temi come la fuga, l’identità, il senso di appartenenza e la rinascita. Una storia d’amore senza cliché, fatta di sguardi, silenzi e persone vere, in un contesto che non fa solo da sfondo ma diventa parte del racconto stesso.

Perché se a volte un film ti accompagna fino ai titoli di coda, altre volte ti resta addosso. Un amore come te è così: non fa rumore, ma non se ne va. Come certi amori che – una volta arrivati – restano per sempre. Seguici su Instagram.