Un posto al sole: Gagliotti KO, che ne sarà dei Ferri? Tutte le FOTO | Anticipazioni

Ne abbiamo parlato sin da tempi non sospetti, e ora è il momento di “concretizzare” il tutto con l’imminente messa in onda: a Un posto al sole siamo alla vigilia di una svolta davvero eclatante nella trama dei Gagliotti, che ci accompagnerà per parecchio tempo e con diversi colpi di scena…

Tutto inizierà il 29 agosto, con Gennaro (Carlo Caracciolo) che, resosi conto dell’intrigo organizzato ai suoi danni con l’ausilio di Antonietta (Rita Rusciano), irromperà ai Cantieri aggredendo Marina (Nina Soldano). A quel punto, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) interverrà in difesa della consorte e inizierà così una colluttazione che andrà a finire male: Gagliotti si troverà disteso per terra e con del sangue che gli esce dalla nuca.

Una volta in ospedale, la diagnosi sarà “sospesa”: certo è che Gennaro avrà un edema cerebrale dal decorso ancora tutto da capire. Sarà quello il momento in cui i coniugi Ferri cominceranno a spaventarsi e concorderanno una versione “fatta apposta” per la Polizia. Ma basterà?

Nel frattempo, le cattive condizioni di salute di Gennaro faranno velocemente tornare a Napoli Vinicio (Gianluca Spagnoli) e Alice (Fabiola Balestriere), mentre Antonietta temerà per le sorti del marito (al quale nonostante tutto continua a voler bene).

Spoiler Un posto al sole: Vinicio manipolato da Gennaro, screzi tra lui e Alice

Come evolverà la faccenda? Vi anticipiamo che Gennaro non vorrà proprio saperne di coinvolgere Antonietta nella faccenda e invece inizierà una furba manipolazione su Vinicio, che cercherà di portare dalla sua parte. Come avrete già capito, questo significa che inizieranno i primi dissapori tra lo stesso Vinicio e Alice, che rischieranno di trovarsi su fronti opposti della barricata.

Proprio Alice sarà molto preoccupata della piega che starà prendendo la questione, temendo che prima o poi Vinicio voglia allontanarla da lui. Ma intanto, in tutto questo, Marina cercherà fino allo spasimo di trovare un modo per salvare lei, Roberto e i Cantieri dalla furia vendicativa di Gennaro.

E proprio riguardo a Gagliotti, in quale modo si manifesteranno gli effetti della lite nefasta con i Ferri? Attenzione, perché la rabbia del losco affarista avrà una sua ragion d’essere… Seguici su Instagram.