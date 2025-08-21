Un posto al sole: Roberto alza le mani, come finirà Gagliotti? Torna Vinicio! | Anticipazioni

Occhio alla puntata di Un posto al sole di venerdì 29 agosto! È da molto tempo che vi anticipiamo un’escalation pericolosa nella storia dei Gagliotti, e così sarà: tutto partirà dal piano di Marina Giordano (Nina Soldano) per indurre Antonietta (Rita Rusciano) a registrare l’audio della confessione di Gennaro (Carlo Caracciolo) sull’omicidio di Assane. Le cose, infatti, non andranno come dovevano…

Le anticipazioni non spiegano nei dettagli cosa succederà, ma la percezione è che Gagliotti possa scoprire l’agguato ai suoi danni. Quel che è certo è che tutto questo porterà a una lite furibonda tra l’uomo, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina, con Ferri che a un certo punto perderà il controllo e alzerà le mani…

Cosa succederà a quel punto? Vi anticipiamo che – dopo il fattaccio – dovrà intervenire la polizia e così Roberto e consorte si troveranno in una situazione ben peggiore rispetto a quella che già vivevano da mesi; gli investigatori, infatti, dovranno ascoltare tutti coloro che erano presenti nel momento del litigio per capire meglio la dinamica dei fatti. Ma non finisce qui…

Un posto al sole anticipazioni: torna Vinicio Gagliotti (Gianluca Spagnoli)

La sorpresa che ci riserverà questa trama è che ci farà ben presto rivedere Vinicio Gagliotti (Gianluca Spagnoli), che – contattato dal fratello – dovrà tornare a Napoli in fretta e furia e si troverà davanti a diverse versioni della vicenda: a quale si sentirà di credere?

Insomma, come avrete già capito, si entra ora in una fase molto complicata di questa vicenda. Anche perché, in tutto questo, abbiamo tralasciato la questione più importante: il colpo di testa di Roberto Ferri produrrà conseguenze su Gennaro? Certo che sì e ne riparleremo prestissimo, ma intanto non perdete i prossimi episodi di Upas! Seguici su Instagram.