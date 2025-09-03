Alessandra Amoroso in concerto il 4 settembre su Canale 5 dalle Terme di Caracalla

Giovedì 4 settembre 2025, Canale 5 propone in prima serata uno straordinario evento musicale che vedrà protagonista la talentuosa Alessandra Amoroso. L’artista sarà al centro di un concerto imperdibile, ambientato nella suggestiva e storica cornice delle Terme di Caracalla, un luogo che aggiunge fascino e magia a una serata già ricca di emozioni.

Questa speciale occasione offrirà al pubblico l’opportunità di immergersi nell’inconfondibile energia di Alessandra, che porterà sul palco i suoi più grandi successi e i brani del suo ultimo album intitolato “Io non Sarei”. Con la sua voce unica e un carisma travolgente, la cantante accompagnerà gli spettatori in un viaggio attraverso melodie e sentimenti che hanno segnato la sua carriera.

Ad arricchire ulteriormente questa serata di grande musica, saranno presenti ospiti d’eccezione: Annalisa, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Serena Brancale, BigMama e Giorgio Panariello. Ognuno di loro apporterà il proprio talento e la propria personalità, contribuendo a rendere il live ancora più variegato ed emozionante.

La produzione dell'evento è curata da FriendsTV. La regia è invece affidata a Cristiano D'Alisera. Una serata che si preannuncia come un'esperienza unica, pronta a regalare al pubblico momenti indimenticabili all'insegna della grande musica italiana.