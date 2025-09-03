Anticipazioni Forbidden Fruit: arriva Dündar Çelikkan, ecco chi è e chi corteggerà!

Un nuovo personaggio sta per fare il suo ingresso nelle prossime puntate di Forbidden Fruit: i telespettatori faranno infatti la conoscenza del controverso Dündar Çelikkan (Erdem Kaynarca), il proprietario di una rivendita di automobili che avrà parecchio a che fare con Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci)…

Forbidden Fruit, news: Zeynep si vendica di Alihan

Tutto partirà quando Alihan Taşdemir (Onur Tuna) sposerà all’improvviso la perfida Ender Çelebi (Şevval Sam) per colpire Halit Argun (Talat Bulut), colpevole di essere stato l’amante della madre Füsun e di aver dunque mandato a monte il matrimonio dei suoi genitori. Per tentare di prendere il controllo della Falkon Aviation e utilizzare le azioni della donna per avere la maggioranza, Alihan accetterà dunque di contrarre matrimonio con Ender, ma il suo piano non avrà gli effetti sperati.

Anche se inizialmente non capirà il motivo del suo astio, Halit riuscirà a fare passare l’ex moglie Zerrin (Nilgün Türksever), nonché sorella di Alihan, dalla sua parte. Zerrin revocherà quindi a Alihan la procura per gestire le sue azioni e la consegnerà all’Argun Senior, che così continuerà ad essere l’azionista di maggioranza. Una volta ottenuto ciò che vuole, Halit darà dunque a Zeynep la possibilità di vendicarsi del Taşdemir per averla lasciata da un giorno all’altro e la nominerà vice-direttrice della Falkon Aviation…

Forbidden Fruit, spoiler: Zeynep fa la conoscenza di Dündar

Nel giro di poche ore, Zeynep dovrà insomma adattarsi al suo nuovo status lavorativo, nel quale si immergerà completamente per non pensare alla grossa delusione d’amore rappresentata da Alihan. Nel corso di un colloquio, Zerrin farà dunque presente a Zeynep che intende assegnarle una casa di sua proprietà affinché possa trasferirsi lì il prima possibile. Un’offerta che la giovane rifiuterà, dimostrando ancora una volta di non voler approfittare dell’impero economico dei Taşdemir.

Una volta incassato il rifiuto, Zerrin dirà però a Zeynep che è necessario che abbia almeno una macchina a sua disposizione, motivo per il quale la inviterà a recarsi in un negozio di automobili per acquistarne una. Sarà dunque proprio grazie a questa proposta di Zerrin che Zeynep farà la conoscenza di Dündar. Tuttavia, all’inizio il feeling con l’uomo sarà completamente inesistente e Zeynep, offesa dai suoi modi di fare, lascerà la rimessa senza automobile!

Forbidden Fruit, trame: Dündar cerca di avvicinarsi a Zeynep

Comunque sia, possiamo anticiparvi fin da ora che Dundar si pentirà di come si è comportato appena scoprirà che Zeynep è la vice-direttrice della Falkon Aviation. Proprio per questo, l’uomo si presenterà sotto l’azienda con tre automobili da presentare a Zeynep, ma attirerà l’attenzione di tutti quanti poiché porterà con sé anche una pistola, dando prova del fatto che probabilmente i suoi affari non sono del tutto puliti.

Le cose staranno davvero così? Nell’attesa di scoprirlo, segnaliamo che la presenza costante di Dündar nella vita di Zeynep, che continuerà a rifiutarlo, darà modo a Ender di mettere in moto il suo ennesimo piano malefico. Visto che Alihan non farà altro che pensare alla sua ex nonostante il loro matrimonio di interesse, Ender chiederà al fratello Caner Çelebi (Barış Aytaç) di favorire gli incontri tra Zeynep e Dündar affinché possano avvicinarsi. Un compito che Caner accetterà controvoglia, visto che si sarà davvero affezionato a Zeynep… Seguici su Instagram.