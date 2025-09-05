Anticipazioni Forbidden Fruit: Emir e Caner vanno a vivere insieme!

Una “strana” convivenza sta per prendere piede nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. In seguito al matrimonio della sorella Ender Çelebi (Şevval Sam), lo strampalato Caner (Barış Aytaç) dovrà infatti trovarsi una nuova sistemazione, motivo per il quale deciderà di andare a convivere con il collega e amico Emir Yüksel (Serkan Rutkay Ayıköz). Un’iniziativa che non piacerà affatto a Yıldız Yılmaz (Eda Ece) per un motivo ben preciso…

Forbidden Fruit, news: Ender sposa Alihan, ecco perché

Tutto partirà quando Alihan Taşdemir (Onur Tuna) deciderà di muovere vendetta contro Halit Argun (Talat Bulut), colpevole di essere stato l’amante della madre Füsun tanti anni prima e dunque la causa della rottura del matrimonio dei suoi genitori. A quel punto, nel tentativo di diventare l’azionista di maggioranza della Falkon Aviation, Alihan accetterà di sposare Ender, in possesso del 5% dell’azienda, e manderà dunque a monte il suo fidanzamento con Zeynep.

Subito dopo il matrimonio, riguardo al quale peraltro non sarà stato informato, Caner non potrà continuare a stare nella lussuosa casa della sorella, a causa dei suoi costi troppo elevati, e non esiterà a decidere di andare a convivere con Emir, l’amico con cui si è trovato fin da subito in sintonia. Qualcosa farà però storcere decisamente il naso a Zeynep…

Forbidden Fruit, spoiler: ecco dove vanno a convivere Emir e Caner

Eh sì: dopo essere diventata vice-direttore della Falkon Aviation in seguito ad un accordo stretto con Halit e Zerrin (Nilgün Türksever) per impedire la scalata di Ender e Alihan, Zeynep resterà attonita quando scoprirò che Emir e Caner si sono trasferiti nell’appartamento di fronte al suo e dunque sono i suoi nuovi dirimpettai.

Fin da subito, i due uomini saranno piuttosto invadenti nei confronti di Zeynep e, con dei modi di fare totalmente bizzarri, cercheranno di darle il proprio supporto per affrontare sia il suo nuovo incarico lavorativo e sia la fresca rottura con Alihan. Come se non bastasse, Caner e Emir si mostreranno piuttosto scettici quando la loro amica comincerà ad essere “corteggiata” dal losco Dündar (Erdem Kaynarca). Inoltre, Emir chiederà aiuto a Zeynep per un motivo ben preciso…

Forbidden Fruit, trame: Emir chiede un favore a Zeynep

Nonostante la forte contrarietà di Alihan, Emir continuerà infatti a frequentare la giovane Lila Argun (Ayşegül Çınar) e farà credere a Zerrin, la madre della ragazza, di essere un importante uomo d’affari che lavora alla Falkon Aviation fianco a fianco con il Taşdemir. Una menzogna in piena regola dalla quale Emir non saprà più come uscire, tant’è che chiederà a Zeynep di mantenergli il gioco nel corso di un pranzo organizzato con Lila a cui sarà presente Zerrin.

Insomma, Emir e Caner saranno dei vicini piuttosto molesti per Zeynep, che comunque potrà contare sulla vicinanza di Hakan Kurtuluş (Ahmet Kayakesen) e della cugina İrem (Zeynep Bastık), riappacificatisi dopo essersi momentaneamente “lasciati” per via del matrimonio tra Alihan e Ender… Seguici su Instagram.