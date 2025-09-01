Anticipazioni Forbidden Fruit: Erim scappa di casa!

La notizia del matrimonio improvviso tra la madre Ender Çelebi (Şevval Sam) e l’imprenditore Alihan Taşdemir (Onur Tuna) manderà letteralmente in confusione il giovanissimo Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu). Non a caso, nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, il ragazzino farà perdere le sue tracce. Dove si rifugerà? Scopriamolo insieme…

Forbidden Fruit, news: il matrimonio di Ender e Alihan

Ender proporrà con successo a Alihan di diventare sua moglie quando capirà che l’uomo intende portare avanti una vendetta contro l’ex marito Halit Argun (Talat Bulut). A quel punto, promettendo di fargli gestire il 5% delle sue azioni della Falkon Aviation, le stesse con le quali potrà diventare l’azionista maggioritario dell’azienda, Ender riuscirà a farsi sposare da Alihan, che manderà così in malora il suo fidanzamento con Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci).

Inconsapevole del fatto che Alihan voglia far crollare il grosso impero di Halit poiché ha scoperto che è stato l’amante della defunta madre e la causa della fine del matrimonio dei suoi genitori, Ender si glorierà del suo successo, ma dovrà fare i conti con la reazione di Erim, che resterà di sasso appena scoprirà che la madre ha sposato lo zio di sua sorella Lila (Ayşegül Çınar).

Forbidden Fruit, trame: lo choc di Erim

Sotto choc per non essere stato avvisato, a differenza di quanto ha fatto il padre Halit che gli ha chiesto il permesso prima di dire sì a Yıldız Yılmaz (Eda Ece), il diciassettenne se la prenderà tantissimo con Ender, tant’è che Caner (Barış Aytaç) inviterà la sorella a dare un po’ di tempo al figlio affinché possa abituarsi alla notizia.

Tuttavia, proprio in quegli istanti, Halit farà irruzione a casa di Ender e, disgustato dalla sua ultima azione, l’accuserà di essere una donna immorale. Insulto che la Celebi rispedirà subito al mittente: ricorderà infatti all’ex marito che era sul punto di tornare insieme a lei, salvo cambiare idea quando ha scoperto che Yildiz aspettava un figlio da lui. Un’informazione che lascerà attonito Erim, sceso al piano di sotto per ascoltare di nascosto la conversazione tra i suoi genitori…

Forbidden Fruit, spoiler: Erim scappa di casa!

Erim resterà dunque turbato dall’ennesima rivelazione su Ender e Halit. Per questo, preoccupandosi di non essere visto, scapperà di casa e farà perdere le sue tracce. Dopo qualche ora, il ragazzino contatterà telefonicamente Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu), il suo ex autista e primo marito di Yildiz, e si confiderà con lui circa gli ultimi avvenimenti che si sono verificati nella sua famiglia.

Sinceramente preoccupato per Erim, al quale si sarà davvero affezionato, Kemal porterà dunque Erim nella sua villa e avvertirà subito Halit, che si precipiterà lì in compagnia di Yildiz. In tal senso, l’Argun Senior si scuserà con Erim per averlo coinvolto nei suoi ultimi problemi con Ender e si dirà a sua volta contrario al matrimonio tra la sua ex e Alihan.

Da un lato Erim accetterà di tornare a casa il mattino successivo; dall'altro, Halit vorrà organizzare una controffensiva per Alihan e Ender, dato che capirà benissimo che i due stanno cercando di mettere mano sulla sua azienda. Che cosa deciderà di fare? Occhio al colpo di scena…