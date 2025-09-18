Anticipazioni Forbidden Fruit: Hakan e Irem si diranno addio!

Niente da fare a Forbidden Fruit per la coppia formata da Hakan Kurtuluş (Ahmet Kayakesen) e la cantante Irem (Zeynep Bastık): dopo aver scongiurato una crisi, i due innamorati si diranno comunque addio nel corso delle prossime puntate della dizi…

Forbidden Fruit, news: Hakan lascia Irem a causa di Yildiz

Come già anticipato, Yildiz Yilmaz (Eda Ece) si alleerà con la nemica Ender Çelebi (Şevval Sam) per cercare di mandare a monte il matrimonio tra l’ex marito Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu) e la figliastra Zehra Argun (Şafak Pekdemir). Per riuscire nel loro intento, le due alleate cercheranno di far credere a Zehra che Kemal abbia una relazione proprio con Irem.

Da un lato Yildiz e Ender vedranno fallire il loro piano perché, alla fine, Zehra e Kemal si sposeranno lo stesso e all’improvviso. Dall’altro, Irem se la prenderà con la cugina Yildiz per ciò che ha fatto (visto che Ender non esiterà a spifferarle tutto quanto) e, come se non bastasse, vedrà crollare la sua relazione con Hakan, il quale non vorrà più saperne di lei appena scoprirà che gli ha nascosto di essere andata a casa di Kemal. Quanto accaduto genererà però parecchi problemi anche tra Yildiz e la sorella minore Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci)…

Forbidden Fruit, trame: Zeynep fa pace con Yildiz e…

Eh sì: disgustata dall’ultima azione della consanguinea, che non ha esitato a rovinare la relazione tra Hakan e Irem per i suoi loschi scopi, Zeynep chiuderà qualsiasi tipo di rapporto con Yildiz, che poi cercherà a più riprese di fare pace con la sorella. Dopo averle tenuto il muso per diversi giorni, Zeynep accetterà dunque di dare una seconda possibilità a Yildiz soltanto quando si renderà disponibile a parlare con Hakan e a rivelargli tutta la macchinazione studiata con Ender che ha coinvolto anche Irem.

A quel punto, dopo aver sentito le parole di Yildiz, Hakan ascolterà il consiglio di Zeynep ed andrà a Bursa per scusarsi con Irem. Quest’ultima accetterà col sorriso la visita di Hakan e lo perdonerà, ma la pace non sarà destinata a durare…

Forbidden Fruit, spoiler: Hakan e Irem si dicono addio!

A poche ore dal suo ritorno a Istanbul, Irem riceverà infatti un'allettante proposta di lavoro che, qualora dovesse accettare, la porterebbe a stare parecchio tempo lontana dalla città. Visto che la proposta in questione riguarderà la sua professione di cantante, Irem non se la sentirà di rifiutare l'impiego e, seppur con dolore, si congederà da Hakan, dicendogli addio e abbracciandolo per un'ultima volta. Insomma, nonostante l'intervento di Yildiz per risanare la frattura creata, alla fine Hakan e Irem si separeranno nuovamente!