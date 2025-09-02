Anticipazioni Forbidden Fruit: Zeynep trova il modo di vendicarsi di Alihan!

Come reagirà Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci) appena il suo amato Alihan Taşdemir(Onur Tuna) contrarrà improvvisamente matrimonio con la spietata Ender Çelebi (Şevval Sam)? Occhio alle prossime puntate di Forbidden Fruit perché la donna troverà un modo davvero singolare per vendicarsi dell’imprenditore…

Forbidden Fruit, news: Alihan sposa Ender, ecco perché

La storyline partirà quando, grazie ad un vecchio orologio di famiglia, Alihan capirà che il suo socio Halit Argun (Talat Bulut) è stato l’amante della defunta madre Füsun. Furioso, visto anche che poi Halit non si è fatto alcun tipo di scrupolo a sposare la sorella Zerrin (Nilgün Türksever) e a concepire insieme a lei la nipote Lila (Ayşegül Çınar), Alihan mediterà dunque vendetta con l’aiuto del fidato Hakan Kurtuluş (Ahmet Kayakesen).

L’obiettivo principale di Alihan sarà dunque quello di prendere il possesso della Falkon Aviation e mettere sotto scacco Halit. Proprio per questo, al fine di avere il pacchetto di azioni maggioritario, Tasdemir non esiterà ad accettare una proposta choc di Ender. Quest’ultima si impegnerà infatti a dargli la gestione del suo 5%, passatole dall’Argun quando è nato il figlio Erim (İlber Uygar Kaboğlu), soltanto una volta che sarà diventata sua moglie!

Forbidden Fruit, spoiler: Zeynep trova il modo di vendicarsi di Alihan

Si tratterà insomma di un vero e proprio patto con il diavolo, che Alihan deciderà di sancire pur sapendo di stare mettendo in pericolo la sua storia d’amore con Zeynep. E infatti, quest’ultima andrà su tutte le furie quando, nel corso di un pranzo a sorpresa organizzato per comunicare a Alihan che intendeva accettare la sua proposta di matrimonio, Ender stupirà tutti quanti e, con i documenti in mano, asserirà di essere la nuova signora Taşdemir.

Da un lato Zerrin verrà colta da un infarto e si renderà necessario il ricovero in ospedale; dall’altro il giovane Erim scapperà di casa, non riuscendo a comprendere l’ultima azione commessa dalla madre. Zeynep considererà invece definitivamente chiusa la sua storia con Alihan, il quale cercherà invano di spiegarle che le sue nozze con Ender sono valide soltanto sulla carta. Per via della sua forte delusione, Zeynep accetterà dunque di allearsi con Halit, l’unico che comprenderà che Alihan e Ender stanno cercando di mettere la mani sulla sua società per controllarla…

Forbidden Fruit, trame: la contromossa di Halit, Zeynep e Zerrin…

Come prima cosa, Halit riuscirà a convincere Zerrin a revocare a Alihan la gestione del suo pacchetto azionario ereditato dal padre. In questo modo, l’Argun Senior si assicurerà di avere ancora la maggioranza delle azioni per impedire ad Alihan qualsiasi tipo di rappresaglia. Come se non bastasse, Halit e Zerrin convocheranno poi Zeynep e le chiederanno di assumere il ruolo di vice direttore alla Falkon Aviation, in modo tale da osservare e riportare loro ogni mossa di Alihan. Una condizione che la Yilmaz accetterà subito, dato che non vorrà avere più niente a che fare con il suo ex.

Alla riunione del consiglio di amministrazione, Alihan ed Ender resteranno dunque di stucco appena Zerrin dirà al fratello che non può più gestire le sue quote. Tuttavia, la sorpresa maggiore arriverà quando Zeynep si presenterà davanti ai due e comunicherà loro di essere il nuovo vicedirettore. Un vero e proprio colpo di scena che impedirà ai novelli sposi di mettere le mani sulla Falkon Aviation!

Proprio per questo, il giorno successivo Alihan si recherà da Zerrin in preda al nervosismo più totale e finirà per spifferarle che Halit ha avuto una relazione con la loro madre Füsun. Purtroppo per lui, Zerrin non crederà però a una sola parola del fratello e gli dirà che ormai è completamente soggiogato dalle menzogne di Ender.

Un dialogo che esporrà Alihan ad un pericolo, dato che Zerrin non esiterà a dire a Halit che cosa le ha detto il parente. In questo modo, l'Argun Senior comprenderà dunque per quale motivo Alihan ce l'ha con lui e saprà da che cosa deriva la sua rabbia…