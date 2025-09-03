Anticipazioni: Güzide scopre che Dündar non è suo figlio! Ma com’è possibile?

Una nuova certezza sta per rimettere completamente in discussione la vita di Güzide Özgüder (Vahide Percin). Nel corso delle puntate finali di Tradimento, la donna scoprirà infatti che il giovane Dündar Terzioğlu (Emin Günenç) non è suo figlio e capirà di essere stata vittima dell’ennesimo inganno…

Tradimento, news: Güzide comincia ad avere dubbi sul suo legame con Dündar

La storyline si presenterà quando un’ostetrica si presenterà alla porta di casa di Güzide e chiederà a Zeynep (Canan Ürekil) di poter parlare con lei. Una volta che sarà faccia a faccia con la nostra protagonista, la donna farà presente alla Özgüder che non può essere la madre naturale di Dündar perché è stata lei a farlo nascere e dunque non ci può essere stato alcuno scambio di culla con Oylum (Feyza Sevil Güngör).

Visto che le parole delle sconosciuta le sembreranno abbastanza attendibili, una Güzide più confusa che mai comincerà dunque a chiedersi chi possa averla ingannata per farle credere che il giovane Terzioğlu fosse suo figlio e ventilerà l’ipotesi che l’artefice di tutto quanto sia stata la matrigna del ragazzo, desiderosa di diventare l’unica erede del patrimonio milionario del defunto marito. Un dubbio che la Özgüder cercherà di fugare facendo un nuovo test del DNA…

Tradimento, trame: il nuovo test del DNA

Eh sì: avvalendosi dell’aiuto del figlio maggiore Ozan (Yusuf Çim), al quale racconterà per filo e per segno gli ultimi sviluppi, Guzide entrerà in maniera discreta in possesso di un nuovo campione di DNA di Dündar. Tuttavia, il ragazzo scoprirà da Yeşim Denizer (Asena Girişken), con la quale avrà avviato una sorta di flirt, quello che sta succedendo alle sue spalle e sembrerà infastidito dal modo in cui si sta comportando la Özgüder, anche se sceglierà di non affrontarla.

Nonostante si sarà convinto anche lui di non essere il figlio di Güzide e di Tarik Yenersoy (Mustafa Uğurlu), Dündar si comporterà come se nulla fosse e continuerà a presenziare ad ogni evento di famiglia, poiché così avrà una buona scusa per stare al fianco di Yeşim, della quale sembrerà essersi innamorato.

Tradimento, spoiler: Dündar non è figlio di Güzide e Tarik

Nel giro di qualche giorno, l’enigma verrà comunque risolto: grazie al nuovo test del DNA, Güzide scoprirà con suo immenso dispiacere che Dündar non è il figlio che credeva di avere ritrovato. Una consapevolezza che la farà sprofondare nuovamente nell’angoscia, visto che pensava di avere risolto anche questo aspetto misterioso della sua vita.

E invece ora dovrà riaprire la ferita: da quell'istante, infatti, Güzide vorrà scoprire chi l'ha ingannata e per quale motivo. E, come se non bastasse, il rapporto sempre più intenso tra Dündar e Yeşim rischierà di creare non pochi attriti familiari…