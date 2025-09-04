Anticipazioni La promessa: Curro, vogliono farlo sposare con una donna “poco sveglia”?

Se c’è una cosa che Angela de Figueroa (Marta Costa) non sopporta sono gli inganni. Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la figlia di Leocadia (Isabel Serrano), la nuova dark lady della telenovela, cercherà di mettere in guardia Curro de la Mata (Guillermo Serrano) da un piano del padre Lorenzo (Guillermo Serrano) e della zia Cruz Ezquerdo (Eva Martin)…

La Promessa, news: il piano di Cruz e Lorenzo

La storyline partirà quando Cruz cercherà delle soluzioni alternative, insieme al marito Alonso (Manuel Regueiro), per tentare di scongiurare la crisi economica de La Promessa. Oltre a cercare di tessere un imbroglio ai danni della nipote Martina (Amparo Pinero) con la complicità del nuovo fidanzato Jacobo Monteclaro (Gonzalo Ramos), la Ezquerdo chiederà a Lorenzo di muovere le sue conoscenze affinché Curro sposi una ragazza ricchissima e, una volta ottenuta la dote, vada via dalla residenza.

Tale conversazione verrà ascoltata per caso proprio da Angela che, senza dare nell’occhio, capirà subito che la marchesa e il capitano stanno cercando di costringere Curro a sposarsi contro la sua volontà. Nonostante la forte antipatia che prova per il giovane De La Mata, spesso sfociata in vari scontri, la Figueroa riterrà del tutto inopportuno il comportamento di Cruz e Lorenzo, tant’è che cercherà di approfondire la questione…

La Promessa, trame: Angela messa alle strette da Teresa

> Come abbiamo potuto anticiparvi nei nostri precedenti post, Angela intercetterà un telegramma che Cruz riceverà da Lorenzo, quest’ultimo lontano dalla tenuta per testare il terreno con la famiglia della ragazza con cui intendono far sposare Curro. La Figueroa non esiterà dunque ad introdursi nella camera della Ezquerdo per leggere il contenuto della corrispondenza, ma verrà colta in flagrante da Teresa Villamil (Andrea del Rio), che le chiederà immediatamente delle spiegazioni.

A quel punto, per spingere la domestica a restare in silenzio, Angela parlerà apertamente del piano che Cruz e Lorenzo stanno muovendo contro Curro. Appena sentirà quanto starà accadendo, la Villamil deciderà dunque di mantenere il riserbo sulla questione e farà presente alla Figueroa che già in passato il giovane De La Mata stava per sposarsi senza amore.

La Promessa, spoiler: Angela cerca di mettere in guardia Curro

Anche se non avrà delle vere e proprie prove per sostenere la sua tesi, Angela deciderà di mettere in guardia anche Curro, a cui spiegherà che molto probabilmente Lorenzo e Cruz vogliono farlo sposare con una ragazza “poco sveglia e per niente aggraziata” per levarselo di torno il prima possibile. Purtroppo per lei, il tentativo della Figueroa non avrà l’esito sperato: dato la mancanza di indizi, Curro riterrà infatti che la sua interlocutrice si sia spinta un po’ troppo oltre con l’immaginazione e sosterrà che né la zia e né tanto meno il padre hanno dei validi motivi per tramare contro di lui.

Insomma, l’avvertimento si trasformerà per l’ennesima volta in uno scontro tra Curro e Angela, con quest’ultima che si rammaricherà di essersi dispiaciuta per il ragazzo, sempre pronto a giudicarla e ad insultarla anche quando cerca semplicemente di aiutarlo… Seguici su Instagram.